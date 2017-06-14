Çorum Özgür-Der’de Ramazan

Çorum Özgür-Der’de çocuk ve gençlerle birlikte Ramazan boyunca kılınan teravih namazlarının ardından, çay ve ikramlıklar eşliğinde “Hadislerle Siyer Dersleri” üst başlıklı kısa dersler yapılmakta.

Kur’an-ı Kerim’in inzal olmaya başladığı ay olan Ramazan’da paylaşma ve dayanışma amacıyla dernek bünyesinde iftarlar da düzenlenmekte. Özgür-Der çevresine, gençlere ve muhacirlere yönelik iftarlar dernek gönüldaşlarının katkıları ile hazırlanmakta.

Eğitim döneminin sona ermesi ile birlikte iki ay boyunca hafta içi her gün ilkokul ve ortaokul çocuklarına yönelik Kur’an-ı Kerim okuma, Siyer-i Nebi, İlmihal ve Ahlak Bilgisi derslerinin yer aldığı yaz kursu devam etmektedir. Dernek merkezinde yaz kursumuz sabah 10.00’da başlayıp 15.00’te sona ermektedir. Çocuklarımızın İslami ahlak doğrultusunda yetişebilmeleri için yaz boyunca gezi, piknik, kamp, namaz buluşmaları gibi etkinliklere de Özgür-Der bünyesinde devam edilecek.

Yaz Kursu için irtibat adresi:

Yeniyol Mh. Sepetçi Sk. No: 8

0 364 224 19 04

corumozgurder@gmail.com