Çöpten 400 Bin Konutun Elektriği Çıkıyor

»Ana Sayfa»Ekonomi
13.02.2017 18:29
Çöpten 400 Bin Konutun Elektriği Çıkıyor
Türkiye’de katı atık düzenli depolama alanlarında faaliyet gösteren 28 tesisten elde edilen yıllık 1 milyon 386 bin megavatsaat elektrikle, 400 bin konutun ihtiyacı karşılanabiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde yurt genelinde oluşturulan katı atık düzenli depolama alanlarında faaliyet gösteren 28 tesiste, yılda 1 milyon 386 bin megavatsaat elektrik enerjisi üretiliyor. Bu enerji ile yaklaşık 400 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.

Özellikle büyükşehirlerin en önemli sorunlarından biri olan katı atık konusunda yürütülen geri dönüşüm çalışmalarında olumlu sonuçlar alınıyor.

Belediyelere, atıkların geri dönüşümüne yönelik tesisler kurması için hibe desteği sağlayan bakanlık, tesislerin projelendirme aşamalarından düzenli denetimlerine kadar tüm süreçleri koordine ediyor.

Atıkların düzenli depolanması, kaynağında ayrıştırılması, enerji elde edilmesi ve geri kazanılmasına yönelik yürütülen faaliyetler sayesinde çevreyi korumanın yanı sıra Türkiye ekonomisine de katkı sağlanıyor.

“Bin 95 Belediyede 52,3 Milyon Nüfusa Hizmet Veriliyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık olarak Türkiye genelinde katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, katı atık miktarının azaltılması, geri kazanımın sağlanması, katı atık taşıma giderlerinin düşürülmesi ve gerektiğinde uygun teknolojiye sahip transfer istasyonlarının kullanılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

“Katı Atık Yönetim Sistemi” olarak adlandırılan bu çalışmalar kapsamında mahalli idare birlikleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler tarafından, atıkların yer altı veya yer üstünde belirli teknik standartlara göre bertaraf edileceği sahaların kurulduğunu ifade eden Özhaseki, “Bakanlığımızca yapılan çalışmalar doğrultusunda 2003 yılına kadar 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi sayısı 2017 yılı itibariyle 83’e yükseltildi. Söz konusu tesisler ile bin 95 belediyede 52,3 milyon nüfusa hizmet veriliyor.” dedi.

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