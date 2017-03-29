Çocukluklarını Eski Kamyonet Kasasında Geçiriyorlar

»Ana Sayfa»Suriye
29.03.2017 15:25
Çocukluklarını Eski Kamyonet Kasasında Geçiriyorlar
Suriye’nin İdlib şehrine bağlı Atme bölgesindeki çadır kentte yaşayan binlerce savaş mağduru çocuk, eski kamyonet kasasına kurulan salıncakta vakit geçirmeye çalışıyor.

Suriye’de Beşşar Esed güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılardan kaçarak İdlib ilindeki Atme bölgesinde el-Kerame Kampı’na iltica eden binlerce savaş mağduru, zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

Bombalardan kaçarak kampa iltica eden binlerce aile, Türkiye’den gelen yardımlarla yaşamlarını sürdürürken, kampta en çok dikkat çeken ise çocukların içinde bulunduğu zorlu yaşam koşulları.

Bir kısmı anne-babasını hiç görmemiş, savaşın içinde dünyaya gelen ve çoğunluğu 2-6 yaş aralığındaki binlerce çocuk, çadır kentte yakın akrabalarının yanında yaşıyor.

Salıncak İçin Sıraya Giriyorlar

Binlerce yetimi barındıran el-Kerame Kampı’ndaki çocuklar, içinde bulundukları ortama aldırış etmeden oyun ve eğlence ile vakit geçiriyor.

Kampta, eski kamyonet kasasına kurulan salıncak, çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Çadır kentin tek oyun parkı olan bu yerde çocuklar, salıncağa binmek için sıraya giriyor.

Üç Yaşındaki Yetim Kevser’in Baba Özlemi

Türkiye sınırına yakın 150 bin savaş mağdurunun yaşadığı el-Kerame Kampı’nda eşi, 5 çocuğu ve yetim torunuyla yaşayan 66 yaşındaki Esma Farac, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kamptaki iki bölümlü çadırda 8 kişinin yaşadığını anlatan Farac, Esed güçlerinin Halep’teki evlerini bombalaması sonucu daha güvenli olan İdlib’in Atme bölgesine geldiklerini söyledi.

Farac, iki yıl önce damadının savaşta hayatını kaybettiğini, kızı ile torununun yanında kaldığını ifade etti.

Savaşın, 3 yaşındaki torunu Kevser’i yetim bıraktığını aktaran Farac, “Bana sürekli babasını soruyor. ‘Senin baban bir kahramandı. Şimdi güzel bir yerde seni izliyor. O bizim için güzel yerlere gitti. Sana oyuncak ve güzel hediyeler gönderecek.’ diyerek teselli ediyorum. Yavrum, yine de tatmin olmuyor, dayısına ve dedesine ‘baba’ diyor.” diye konuştu.

Eski Kamyonet Kasasına Salıncak Kurdular

Çadır kentte çocukların oyun oynamaları ve eğlenmeleri için eşinin eski kamyonet kasasını değerlendirdiğini dile getiren Farac, şöyle devam etti:

“Eşim, çadırımızın hemen yanında torunum Kevser’in çocukluğunu yaşaması için bir salıncak kurdu. Sonra buraya çok sayıda çocuk gelmeye başladı. Öyle olunca salıncak sayısını dörde çıkardı. İHH’nın açtığı er-Risale Okulu’ndaki ders sonrasında çocuklar buraya gelip eğleniyorlar. Bu ortamda onların mutluluğunu görmek bize az da olsa moral veriyor. Bazen çok kalabalık oluyor.”

Farac, hayatta kaldıkları için kendilerini şanslı saydıklarını belirterek, bir an önce savaşın bitmesini, ülkesinin ve insanların normal hayata dönmesi için dua ettiklerini vurguladı.

Türkiye’ye Teşekkür

Türkiye’den İHH ve Türk Kızılayı aracılığıyla gıda, kıyafet ve insani yardımlarla ayakta durduklarını kaydeden Farac, hayırsever Türkiye halkına teşekkür etti.

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