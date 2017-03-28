Çocuklarınıza YouTube’dan Çizgi Film Açarken Dikkatli Olun!

YouTube sitesinde popüler çizgi film karakterlerinin kullanıldığı binlerce filmde çocuklar için rahatsız edici ve uygunsuz içerik yayımlanıyor.

YouTube sitesinde Peppa Pig isimli çizgi film bölümlerinden birine benzeyen bir videoyu tıkladığınızda elinde büyük bir iğneyle bir dişçinin Peppa’nın dişlerini çektiğini görebilirsiniz. Filmde acı içinde birinin ağladığını da duyacaksınız.

Gazeteci Laura June üç yaşındaki kızının bu videoyu seyrettiğini görünce bazı şeylerin yanlış olduğunu anlamış. June, “Peppa sadist bir dişçide ağlayıp bağırıyordu. Ve üç yaşındaki bir çocuğun seyretmemesi gereken bir çizgi filmdi.” dedi.

İçeriği Çocuklara Uygun Olmayan Yüzlerce Video

June, buna denk gelen tek ebeveyn değil. YouTube sitesinde içeriği çocuklara uygun olmayan ama tanıdık film karakterlerinin kullanıldığı yüzlerce video bulunuyor. Bu videolar Disney filmi Frozen, Minions, Doc McStuffins, Thomas ve Arkadaşları gibi pek çok çizgi film karakterini barındırıyor.

Videoların bazıları çizgi filmlerin parodisi ve yetişkin kitleleri hedefliyor. Bazılarıysa gerçek çizgi film karakterlerinin başka çizgi filmlerde çocuklar için tehlikeli olmayacak biçimde kullanıldığı videolar. Ancak June’ın kızının izlediği gibi pek çok videoda rahatsız edici içerik bulunuyor.

Bu videoların yüzlercesi YouTube sitesinde milyonlarca izleyiciye ulaşıyor.

Şiddet ve Tuvalet Mizahı

“Oyuncaklar ve Komik Çocuklar Sürpriz Yumurta” isimli bir kanal 5 milyar izleyiciyle YouTube’da en çok izlenen 100 hesaptan biri.

Kanalın açılış ekranında sevimli bir çocukla Peppa Pig, Thomas ve Arkadaşları, Bisküvi Canavarı, Mickey ve Minnie Fare ve Frozen filminden Elsa görülüyor.

Ancak kanalın “Frozen Elsa Büyük Sümük”, “Çıplak Hulk Pantolonunu Kaybetti”, “Kanlı Elsa”, “Örümcek Adam Elsa’nın Kolunu Kırdı” gibi video başlıkları var. Videolarda çizgi filmlerle şiddet ve tuvalet mizahı işleniyor.

Veliler Daha Dikkatli mi Olmalı?

London School of Economics Üniversitesi’nde internet üzerinden çocuk güvenliği uzmanı, sosyal psikoloji profesörü Sonia Livingstone bir ebeveynin YouTube’a güvenmesinin “meşru” olduğunu söyledi.

Livingstone, “Bence pek çok ebeveyn YouTube’a güveniyor. 10 dakikalığına telefonla konuşurken çocuğunu oyalamak için kullanıyor. Eğer YouTube güvenilir bir marka olmak istiyorsa o zaman güvenlik ayarları yapılmalı.” dedi.

Livingstone, “Tüm dünya için bunu izlemek istemeyiz. Bu malzemelerin çoğu mizahî, yaratıcı ve rahatsız edici ama ifade özgürülüğü kapsamında. Bize gereken çocukların güvenliği.” dedi.

YouTube’dan Açıklama

YouTube bu konuda, “Geri dönüşleri ciddiye alıyoruz. Sorunlu içeriklere dikkatimizi çeken kişileri önemsiyoruz ve bir videoyu şikâyet etmeyi kolaylaştırıyoruz. Şikâyet edilen videolar incelendikten sonra eğer uygun değilse saatler içerisinde kaldırılıyor. Daha fazla sınır isteyen ebeveynlere uygulamada ara özelliğini kapatmalarını tavsiye ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

YouTube ayrıca anne ve babalara YouTube Kids (Çocuklar İçin YouTube) uygulamasını kullanmalarını ve uygulamayı “sınırlı” modda kullanmalarını da önerdi.

Araştırmaların ardından Peppa Pig’in dişçiye gittiği video da dâhil, bazı rahatsız edici videoların siteden kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: BBC Trending, BBC Türkçe