“Çocukların Açlıktan Öldüğü Bir Dünyada Huzur Olmaz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

“Afrika’da 16 Milyon İnsan Açlık Çekiyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Afrika başta olmak üzere, Afrika’da 2011 yılına benzer nitelikte kuraklık ve açlık felaketi yaşandığına, Somali’de 6 milyon, Güney Sudan’da da 1 milyon kişinin yiyecek ekmek bulamadığına dikkat çekti.

AA’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afrika genelinde ise çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 14 milyon kişi açlık çekiyor. Birçok Batılı gelişmiş ülkenin bu tür insani trajediler karşısında üç maymunu oynadıklarını görüyoruz. Biz Kızılay’ımızla, bunun yanında TİKA’mızla elimizden gelen bütün destekleri süratle, yoğun bir şekilde buralara hazırladık, inşallah gönderiyoruz. Yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışan mazlumların görüntülerini görmemezlikten gelenlere karşın, biz onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çocukların açlıktan öldüğü bir dünyada ne huzur ne barış ne istikrar olur.”

“Özel Sektörümüzü Yatırım Yapmaya Teşvik Edeceğiz”

“İnsanlığın Umudu Ol” kampanyasının mart ayında başlatıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayı’nın Doğu Afrika’da kuraklıktan etkilenen bölgelere yardım ulaştırdığını, AFAD ile TİKA ve STK’ların bu bölgelerde yoğun olarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk aşamada gıda, ilaç, sarf malzemelerinden oluşan 15 bin tonluk yardım sevkiyatını Ramazan Ayı’nda Somalili ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını bildirerek, “Bu bağlamda TİKA’nın Mogadişu ve diğer bölgelerde başlattığı kırsal kalkınmayı, tarımsal üretimi ve sanayileşmeyi destekleyen kapsamlı kalkınma projelerine hız veriyoruz. Özel sektörümüzü de bölgede yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Uluslararası ortaklarımızın da Somali’ye destek olmalarını bekliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Doğu Afrika’daki kuraklıkla mücadele konusunda bir çalışma yapmayı da öngörüyoruz. İnşallah bu çalışmaların Somalili kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları hafifleteceğine inanıyorum.” diye konuştu.