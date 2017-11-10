Çocuklarımızın Zihni Böyle İğfal Ediliyor

Dindar Neslin “Ata”ya Sevgisi!

2017 10 Kasım’ı, çocuklarımızı matematik, Türkçe vs. öğrenmeleri için gönderdiğimiz okullarda putperestlik ürünü ritüellere ayinlere tabi tutulmasının çarpıcı örneklerine sahne oldu. Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yaptırılan '10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri' bu çarpıcı örneklerden biriydi. “10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri” kapsamında bu okulda İmam-Hatipli çocuklarımıza hazırlattırılan Mustafa Kemal koreografisi adeta “Dindar Neslin ‘Ata’ya Sevgisi” havasında medyaya servis edildi. İktidar partisi ve ilişkili medyada da ayyuka çıkan “Atatürk” yüceltmesi anlaşılan okullardaki işgüzar personelde karşılık bulmakta gecikmedi. Öğrenci çocuklarımızın üstelik de “dindar nesil” projesi ile özdeşleşmiş İmam-Hatiplerde bu manzaranın yaşanmış olması utanç verici olup bu projeye gönül veren Müslüman insanları derinden yaralamıştır.

Mustafa Kemal’e Rükua Zorlamak Eğitim Müfredatının Neresinde Var?

İstanbul’da bulunan Halis Kutmangil isimli bir ilköğretim okulunda çocuklarımıza yaşatılanlar ise çok daha sinir bozucu. Bu okulda “Atatürk’ü Ama Etkinlikleri” adı altında çocuklarımız ölmüş gitmiş bir şahsın büstü önünde düpedüz rükua zorlanmıştır!

Milli Eğitim Bakanlığı’na soruyoruz; çocuklarımızın şirk ritüelleriyle yetiştirilmesine ilişkin soruşturma açmayacak mısınız? Bu tarz bir şirk ritüeli eğitim ve öğretimin hangi maddesinde var? Bunu hangi kaideye ve eğitim anlayışına göre yapıyorsunuz? Kuzey Kore eğitim müfredatına göre mi bunu yapıyorsunuz?