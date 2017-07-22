Çocukları Sosyal Medya ile Camiye Teşvik Etti

İzmir’de Tire Müftülüğü’nün Lütfü Paşa Camisi’nde hazırladığı Kur’an kursunda görev yapan Nurettin Gültekin, çocukların ilgisini çekebilmek için din eğitiminin yanı sıra bilgi yarışmaları, futbol, voleybol ve satranç turnuvası, geleneksel oyunlar ile tiyatro gösterileri düzenliyor.

Gültekin, tüm bu etkinlikleri de kendi sosyal medya hesabından düzenli bir şekilde paylaşıyor.

Geçen ay başlayan eğitimdeki öğrenci sayısı, Gültekin’in sosyal medya paylaşımlarının da etkisiyle kısa sürede 30’dan 65’e çıktı.

“Paylaşımları Gören Aileler ve Çocuklarda Kursa Büyük İlgi Oluştu”

Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara camiyi sevdirmek için müftülüğün de onayıyla ekstra faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Çocukların sosyal açıdan da geliştiğine işaret eden Gültekin, şöyle konuştu:

“Kur’an kursunun ilgi görmesindeki en büyük etken sosyal medyayı doğru ve etkili bir şekilde kullanmamız oldu. Sosyal medyanın gücünü keşfettikten ve camide yaptığımız faaliyetleri paylaştıktan sonra fark ortaya çıktı. Çünkü paylaşımları gören aileler ve çocuklarda kursa büyük ilgi oluştu. Kursa 30 öğrenciyle başladık ve bu rakam sosyal medya hesabından etkinlikleri paylaşmaya başladıktan sonra hızla arttı. Şu anda 65 öğrenciye ulaştık. Çocuğunu yaz Kur’an kursuna getiren bazı aileler, ‘Biz camiyi ve yaz Kur’an kurslarını böyle bilmiyorduk, ilk defa çocuğumu kursa gönderiyorum, sosyal medyadan fotoğrafları gördüm, bundan çok etkilendim.’ diyerek çocuklarını bize teslim ediyor.”

“Bu Yıl Kurs Çok Güzeldi”

Öğrencilerden Sena Şaşmaz ise çok güzel bir yaz dönemi geçirdiğini söyledi.

Her sabah büyük bir heyecanla evden çıktığını anlatan Şaşmaz, “Geçen sene de katılmıştım ama bu yıl kurs çok güzel oldu. Bu yaz tatile gitmek istiyordum ancak buradaki etkinlikleri görünce fikrim değişti.” diye konuştu.