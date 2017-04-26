Çocukları Bekleyen Kitap Tuzağı

Muhammed Hubeyb Karaca / Yeni Şafak

'Genç Kız Edebiyatı' olarak sınıflandırılan ve bu şekilde satışa sunulan popüler romanlar, çocukların ahlakını en çok bozan araçlar olma yolunda ilerliyor.

Günümüz dünyasında çocukların ahlak yapısını korumak giderek zorlaşıyor. Ailelerin yoğun olarak izlediği, prime-time denilen akşam saatlerinde yayınlanan dizilerdeki sahneler, sinema filmlerinde normalleştirilen ahlaksızlıklar ve internet ortamındaki tehlikeler çocuklarını sağlam bir temel üzerine yetiştirmek isteyen ailelerin ve toplumun en önemli sorunu haline gelmeye başladı.

Devlet kurumları, eğlence sektöründeki saatleri düzenleme, dizileri denetime tabi tutma, filmlerdeki sahneleri buzlama gibi önlemler alsa da halen bu gidişatı durdurmakta zorlanıyor.

Diziler, filmler, bilgisayar oyunları ve internet üzerindeki tehlikelerin yanı sıra son zamanlarda çocukları izleyen bir boyut daha ortaya çıktı: Çocuk kitapları.

'Genç Kız Edebiyatı' olarak sınıflandırılan ve bu şekilde satışa sunulan popüler romanlar, çocukların ahlakını en çok bozan araçlar olma yolunda ilerliyor.

Veliler, çocukları kitap okuyor sanırken ve hatta bunun için sevinirken, onları bekleyen büyük tehlikenin farkında değiller. 13-15 yaş arası çocuklara hitap eden bu kitaplar, konularını ağırlıklı olarak aldatma, kıskançlık ve ihtiras üzerine kurarken, çocukları direkt olarak bir cinsel dünyanın içine atıyor.

"Kitaplarda geçen ifadelere, genel ahlak kurallarına aykırı olduğu için haberimizde yer vermedik."

Öğretmenler kampanya başlattı

Kitapçılarda çok satanlar listelerinde bolca görülen ve yüz binlerce satış rakamlarına ulaşan bu kitaplar, hikaye paylaşım sitesi olan Wattpad üzerinden de milyonlarca okunma sayılarına ulaşıyor.

Özellikle küçük yaştaki kız öğrencilerinin bu kitapları sıkça okumaları üzerine onları korumak isteyen öğretmen Asude Polat, kendi başına bu durumla yeterince mücadele edemeyince internet üzerinden "Çocuk istismarına sebep olan kitapları istemiyoruz" adıyla bir kampanya başlattı.

Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına hitaben başlattığı kampanyada Polat, bu kitapların denetime tabi tutulmalarını ve kitaplara yaş sınırı koyulmasını istiyor.

Kampanyanın duyuru metni

18 Yaşın altındaki gençlerin pedagojik gelişimi üzerinde derin izler yaratacak ve gelişimini engelleyecek bir üslupla ve içerikle yazılan fakat yine de satımında yaş sınır istenmeyen bu kitapların:

Satılırken kesinlikle yaş ibaresiyle satılıp, yaş sınırı altında kalanlara satılmamasını,

İmza kampanyasının bitiminde sunulacak raporda belirtilen yayın evlerinin ve bu yayın evlerinden çıkan kitapların okul kütüphanelerinden, il ve ilçe kütüphanelerinden toplatılmasını,

Bu kitapların Wattpad adlı uygulamadan hiçbir kontrol, yaş sınırı ve filtre olmaksızın ulaşımının önüne geçilmesini,

Toplum ifsadına sebep olacak bu ve bunun gibi (yaş sınırı olmayan sabah programları, diziler vs.) çalışmalar hakkında toplumu bilgilendirecek kamu spotlarının, seminer çalışmalarının bizzat devlet eliyle yapılmasını,

Raporda sunulacak olan büyük yayın evlerinin alt yayın evi olan bu yayınevlerinin ciddi bir denetimden geçip gerekirse yaptırım uygulanmasını talep ediyoruz!