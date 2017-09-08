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  3. Çocuklar ve Hacc İbadetini Yapanlara Neşe Kattı

Çocuklar ve Hacc İbadetini Yapanlara Neşe Kattı

Ailesiyle beraber Mekke’de gelen farklı renk ve cinsiyetten çocuklar, Kabe’de ibadet yapan hacılara neşe kattı.

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