“Coca Cola’nın Okyanuslara Verdiği Zarar Şok Edici Boyutlarda”
İngiltere merkezli i gazetesinin çevre muhabiri Tom Bawden’a göre Coca Cola şirketinin okyanuslara verdiği zarar “şok edici” boyutlarda.
500 ayrı markaya sahip olan Coca Cola, her yıl 100 milyardan fazla tek kullanımlık plastik şişe satıyor.
Gazetenin haberine göre, Coca Cola 2010 yılında tek kullanımlık şişelerin işleri için sürdürülebilir bir model olmadığını söylemişti.
Coca Cola, her yıl ne kadar plastik şişe kullandığına dair bir veri açıklamasa da gazetenin araştırması, şirketin her saniye 3 bin 500 civarında tek kullanımlık plastik şişe sattığını gösteriyor.
“Gerçek Bir Skandal”
Konuyla ilgili gazeteye konuşan İngiltere’deki Yeşil Parti’nin lideri Caroline Lucas “Coca Cola’nın pervasızca kirletme politikası gerçek bir skandal.” ifadelerini kullandı.
Greenpeace’in kıdemli okyanus kampanyacısı Louise Edge ise “Coca Cola plastik kirlilik krizindeki rolüne rağmen sorumluluk almaktan kaçınıyor ama okyanuslarımızın midesinde Coca Cola’nın plastiklerine daha fazla yer kalmadı.” dedi.
Araştırmaya göre, şirketin tek kullanımlık şişelerinin yalnızca yüzde 7’sinde geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor.
Yıllık Kârı Yaklaşık Olarak 30 Milyar Lira
Gazeteye konuşan bir Coca Cola sözcüsü ise “Greenpeace’e sürdürülebilir paketleme stratejimiz hakkında danışırken örgütten böyle bir açıklama duymak hayal kırıklığı oldu.” dedi.
35 milyar sterlinlik ciroya sahip olan Coca Cola’nın yıllık kârı 6,5 milyar sterlin (yaklaşık 30 milyar lira).
Şirket, kendisini “sorumlu ve tutkulu” bir firma olarak pazarlayabilmek için her yıl 3,2 milyar sterlin harcıyor.
Gazeteye göre, Coca Cola her gün dünya çapında 1,9 milyar içecek satıyor.
Dünyada plastik kirliliği nedeniyle dakikada bir kamyon dolusu plastik okyanuslara karışıyor. Bu yüzden deniz kuşlarının yüzde 90’ının midesinde plastik bulunuyor. Deniz kuşları yuttukları plastikler nedeniyle ölüyor.
Kaynak: BBC Türkçe
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “İnsanlar Yerde Can Çekişerek Yavaş Yavaş Öldü”
- Suriyeli Mülteci Siloçavuş: Hiç Yiyeceğimiz Yok, Eşyalarımızı Almadık
- Kahvehane Basıp Tehdit Savuran Militanlar Gözaltına Alındı
- İzmir’de AK Parti’li Kadınlara Çirkin Saldırı!
- Bundan Sonra Her Türlü Saldırıya Karşılık Vereceklermiş!
- Sivas Özgür-Der'de "Yaratılış" Konusu Konuşuldu
- Oslo’da Bulunan Bomba Düzeneği Etkisiz Hâle Getirildi
- ABD’li Yetkili: ÖSO Desteklenmeli, Uçuşa Yasak Güvenli Bölge Oluşturulmalı
- Gazze'de Abluka Karşıtı Gösteri
- “Coca Cola’nın Okyanuslara Verdiği Zarar Şok Edici Boyutlarda”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Abdullah Gül ve Ahmed Davudoğlu Beylere Yakışan..
- Türk Solcuları Kahvehane Basıp 'Evet' Verecekleri Ölümle Tehdit Ettiler!
- 'İran, Esed'i Siyasi ve Ahlaki İtibarına Tercih Etti'
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Rusya Saldırı Öncesi Şayrat Üssü’nden Uçakları Tahliye Etmiş
- Rusya Yerli Tetikçileri Aracılığıyla Türkiye’yi Tehdit Ediyor
- Kimyasal Silah Öldürüyor da Konvansiyonel Silah Öldürmüyor mu?
- “İslam Ümmeti Olarak Zor Zamanlardan Geçiyoruz”
- Rusya, Akdeniz’e Savaş Gemisi Gönderdi!
- Mısır’daki Kilise Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor
- İstanbul Trafiğine Süper Lig Zulmü: Birçok Yol Kapalı
- Fransa Hasan el-Benna’nın Torununu Sınır Dışı Etti
- Ayak Öptüren Cumhurbaşkanından Alnı Öpülen Cumhurbaşkanına
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim