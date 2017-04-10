“Coca Cola’nın Okyanuslara Verdiği Zarar Şok Edici Boyutlarda”

»Ana Sayfa»Dünya
10.04.2017 08:46
“Coca Cola’nın Okyanuslara Verdiği Zarar Şok Edici Boyutlarda”
İngiltere merkezli i gazetesi, Coca Cola’nın kullandığı plastik şişelerin okyanuslar üzerindeki etkisini inceledi.

İngiltere merkezli i gazetesinin çevre muhabiri Tom Bawden’a göre Coca Cola şirketinin okyanuslara verdiği zarar “şok edici” boyutlarda.

500 ayrı markaya sahip olan Coca Cola, her yıl 100 milyardan fazla tek kullanımlık plastik şişe satıyor.

Gazetenin haberine göre, Coca Cola 2010 yılında tek kullanımlık şişelerin işleri için sürdürülebilir bir model olmadığını söylemişti.

Coca Cola, her yıl ne kadar plastik şişe kullandığına dair bir veri açıklamasa da gazetenin araştırması, şirketin her saniye 3 bin 500 civarında tek kullanımlık plastik şişe sattığını gösteriyor.

“Gerçek Bir Skandal”

Konuyla ilgili gazeteye konuşan İngiltere’deki Yeşil Parti’nin lideri Caroline Lucas “Coca Cola’nın pervasızca kirletme politikası gerçek bir skandal.” ifadelerini kullandı.

Greenpeace’in kıdemli okyanus kampanyacısı Louise Edge ise “Coca Cola plastik kirlilik krizindeki rolüne rağmen sorumluluk almaktan kaçınıyor ama okyanuslarımızın midesinde Coca Cola’nın plastiklerine daha fazla yer kalmadı.” dedi.

Araştırmaya göre, şirketin tek kullanımlık şişelerinin yalnızca yüzde 7’sinde geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor.

Yıllık Kârı Yaklaşık Olarak 30 Milyar Lira

Gazeteye konuşan bir Coca Cola sözcüsü ise “Greenpeace’e sürdürülebilir paketleme stratejimiz hakkında danışırken örgütten böyle bir açıklama duymak hayal kırıklığı oldu.” dedi.

35 milyar sterlinlik ciroya sahip olan Coca Cola’nın yıllık kârı 6,5 milyar sterlin (yaklaşık 30 milyar lira).

Şirket, kendisini “sorumlu ve tutkulu” bir firma olarak pazarlayabilmek için her yıl 3,2 milyar sterlin harcıyor.

Gazeteye göre, Coca Cola her gün dünya çapında 1,9 milyar içecek satıyor.

deniz_kusu_plastik.jpg

Dünyada plastik kirliliği nedeniyle dakikada bir kamyon dolusu plastik okyanuslara karışıyor. Bu yüzden deniz kuşlarının yüzde 90’ının midesinde plastik bulunuyor. Deniz kuşları yuttukları plastikler nedeniyle ölüyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD Nihayet Doğru Bir Kelam Etti! Esed İktidardayken Siyasi Çözüm Olmaz09 Nisan 2017 Pazar 11:14
  • Guantanamo Mahkumları Hakkındaki İki Suçlama Düştü09 Nisan 2017 Pazar 09:36
  • Siirt’te Buldukları Patlayıcıyla Oynayan İki Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti!09 Nisan 2017 Pazar 00:17
  • Londra'da İdlib Katliamı Protesto Edildi08 Nisan 2017 Cumartesi 21:24
  • Rusya S-400'leri ABD Saldırısı Karşısında Yetersiz Kaldı08 Nisan 2017 Cumartesi 16:00
  • Merkel: Sömürge Döneminde Afrika’da Günaha Girdik08 Nisan 2017 Cumartesi 15:21
  • ABD'den Moskova'ya 'Ayarlı' Suriye Mesajı08 Nisan 2017 Cumartesi 14:49
  • İsveç’te Kamyonlu Saldırıyla İlgili Bir Kişi Tutuklandı08 Nisan 2017 Cumartesi 14:18
  • BMGK’yı Acil Toplayan Rusya Umduğunu Bulamadı08 Nisan 2017 Cumartesi 09:04
  • ABD’nin Füze Saldırısı 93,81 Milyon Dolara Mal Oldu08 Nisan 2017 Cumartesi 06:54
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim