“Coca Cola’nın Okyanuslara Verdiği Zarar Şok Edici Boyutlarda”

İngiltere merkezli i gazetesi, Coca Cola’nın kullandığı plastik şişelerin okyanuslar üzerindeki etkisini inceledi.

İngiltere merkezli i gazetesinin çevre muhabiri Tom Bawden’a göre Coca Cola şirketinin okyanuslara verdiği zarar “şok edici” boyutlarda.

500 ayrı markaya sahip olan Coca Cola, her yıl 100 milyardan fazla tek kullanımlık plastik şişe satıyor.

Gazetenin haberine göre, Coca Cola 2010 yılında tek kullanımlık şişelerin işleri için sürdürülebilir bir model olmadığını söylemişti.

Coca Cola, her yıl ne kadar plastik şişe kullandığına dair bir veri açıklamasa da gazetenin araştırması, şirketin her saniye 3 bin 500 civarında tek kullanımlık plastik şişe sattığını gösteriyor.

“Gerçek Bir Skandal”

Konuyla ilgili gazeteye konuşan İngiltere’deki Yeşil Parti’nin lideri Caroline Lucas “Coca Cola’nın pervasızca kirletme politikası gerçek bir skandal.” ifadelerini kullandı.

Greenpeace’in kıdemli okyanus kampanyacısı Louise Edge ise “Coca Cola plastik kirlilik krizindeki rolüne rağmen sorumluluk almaktan kaçınıyor ama okyanuslarımızın midesinde Coca Cola’nın plastiklerine daha fazla yer kalmadı.” dedi.

Araştırmaya göre, şirketin tek kullanımlık şişelerinin yalnızca yüzde 7’sinde geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor.

Yıllık Kârı Yaklaşık Olarak 30 Milyar Lira

Gazeteye konuşan bir Coca Cola sözcüsü ise “Greenpeace’e sürdürülebilir paketleme stratejimiz hakkında danışırken örgütten böyle bir açıklama duymak hayal kırıklığı oldu.” dedi.

35 milyar sterlinlik ciroya sahip olan Coca Cola’nın yıllık kârı 6,5 milyar sterlin (yaklaşık 30 milyar lira).

Şirket, kendisini “sorumlu ve tutkulu” bir firma olarak pazarlayabilmek için her yıl 3,2 milyar sterlin harcıyor.

Gazeteye göre, Coca Cola her gün dünya çapında 1,9 milyar içecek satıyor.

Dünyada plastik kirliliği nedeniyle dakikada bir kamyon dolusu plastik okyanuslara karışıyor. Bu yüzden deniz kuşlarının yüzde 90’ının midesinde plastik bulunuyor. Deniz kuşları yuttukları plastikler nedeniyle ölüyor.

Kaynak: BBC Türkçe