Cobarlı Gençler: Suriye’yi Özgürleştirmekten Asla Vazgeçmeyeceğiz!

Doğu Ğuta/Ayn Terma-Cobar hattına ve özellikle de Ayn Terma beldesine Pazar gününden bu yana toplam 18 Rus hava saldırısı, 130 civarında kara (fil) füzesi ve 40 kadar da ağır top atışıyla çılgınca bombardıman düzenlendi.

Bu vahşi saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu şehit ve yaralı sivillerle ilgili bilgilere daha önceki haberlerimizde de yer vermiştik.

Hilal TV’deki Sözü Esirgemeden programında Bahadır Kurbanoğlu’nun bugün yer verdiği ve Cobarlı genç direnişçilerin kararlılığını yansıtan video ise çok anlamlı.

İşte o video:

Bunlar da katillerin saldırıları ve direnişçilerin verdiği cevaptan internete düşen kareler: