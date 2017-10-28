CNN: ‘Rusya Soruşturmasında İlk Gözaltılara Pazartesi Başlanabilir’

CNN’de yayınlanan haberde, CNN ulaştığı kaynaklar, suçlamaların yöneltildiği kişilerin Pazartesi gününden itibaren gözaltına almalarının başlayabileceğini belirtiyor. Suçlamaların tam olarak ne olduğu henüz bilinmiyor.

Reuters, Wall Street Journal ve NBC de, CNN'e benzer iddialarda bulundu. Bilgilerin kime dayandırıldığını belirtilmedi.

Mueller’in ofisi, CNN’in yorum isteklerini cevapsız bıraktı.

Yine CNN’in belirttiğine göre, Mueller’ın ekibinde çalışan avukatlar, büyük jürinin toplandığı, Washington’daki federal mahkeme binasına girerken görüldü.

Özel savcı Mueller, soruşturmayı büyük gizlilik içinde yürütüyor.

Mueller özel savcı olarak Mayıs ayında, eski FBI direktörü James Comey’nin görevden alınmasından kısa bir süre sonra atandı. Mueller, Başkan Trump’ın seçim kampanyasının Rusya’yla yakın ilişkide olduğu iddialarını soruşturuyor.

Bir başka soruşturma da Başkan Trump’ın Rusya soruşturmasına müdahil olmaya çalışıp çalışmadığı.

Soruşturma, Trump’ın seçim kampanyasında çalışan kişilerin Rusya’yla iş bağlantıları olup olmadığına da bakıyor.

Mueller’ın soruşturması dışında, Kongre’deki üç farklı komisyon da Rusya bağlantıları iddialarıyla ilgili kendi soruşturmalarını yürütüyor.

Kaynak: Voanews