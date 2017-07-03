Çin’in Güneyi Sular Altında: En Az 15 Ölü

Çin’in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan aşırı yağışlar ve sel nedeniyle en az 15 kişi öldü.

Euro News’ta yer alan habere göre, yetkililer, 5’e yakın kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekonomik kaybın yaklaşık 200 milyon avro olduğunu vurgulayan yetkililer, ayrıca sel baskınları nedeniyle 300 bin kişinin de evlerinden tahliye edildiğini duyurdu.