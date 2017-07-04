Çin’in Güneyi Sular Altında: Can Kaybı Sayısı 56 Oldu

Çin Sivil İşler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, güneydeki 11 kentte 11 milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerde en az 56 kişinin öldüğü ve kayıp 22 kişinin arandığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle birçok şehir sular altında kalırken, elektrik kesintileri ve ulaşımda büyük aksamalar yaşandı.

Çıngdu, Çangşa, Guangcou ve Şıncın kentlerinde uçuşların iptal edildiği, çok sayıda yolcunun hava alanlarında mahsur kaldığı ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri, ülkenin güneyinde yağışların bu hafta da sürmesinin beklendiğini kaydedildi.