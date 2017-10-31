Çin'den ABD'ye 'Güney Çin Denizi'ne Karışma' Mesajı

Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya'ya yapacağı ilk resmi ziyaret öncesinde, Washinton yönetimine Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik tartışmalarına taraf olmaması mesajını verdi.

Büyükelçi Cui, Washintong'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, Çin ile Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer kuralları konusunda anlaşmaya varma yönündeki çabaları, engellememesi gerektiğini belirtti.

Washington'ın bölgede bir egemenlik talebi olmadığına dikkati çeken Cui, bölge ülkelerinin mevcut sorunlara kendi aralarında "kalıcı ve dostane çözüm bulmalarına" izin verilmesi gerektiğine vurgu yaptı, Washington'ın müdahalesinin sorunların çözümünü zorlaştıracağı imasında bulundu.

Büyükelçi Cui, "Eğer ABD veya başka bir ülke, bu yapıcı uzlaşma sürecine dışarıdan müdahalede bulunmaz ve (seyrüsefer kuralları konusunda) varılacak erken bir anlaşmaya engel çıkarmazsa, bu herkes için iyi olur. Gerek bizim gerekse de ASEAN ülkelerinin umudu bu yöndedir." dedi.