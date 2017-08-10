Çin’deki Deprem: Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor
Çin’in güneybatısında salı günü yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20’ye, yaralı sayısı 431’e yükseldi.
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AA’nın Şinhua ajansına dayandırdığı haberine göre, Çin’in güneybatısında yer alan Ciucaygou vilayetinde salı günü yerel saatle 21.19’da yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20’ye, yaralı sayısı ise 431’e çıktı.
Eyalet yetkilileri, yaralılardan 18’inin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.
Aralarında 128 yabancı turistin de bulunduğu 50 binden fazla kişinin, afet bölgesinden tahliye ediliğini söyleyen yetkililer, arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Dün yapılan açıklamada, depremde 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 247 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
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