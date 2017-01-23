Çin’de Suya ve Ateşe Dayanıklı Kâğıt Üretildi

Çinli bilim adamları, kâğıdın yapısını ateşe ve sıvıya dayanıklı olacak şekilde değiştirdi.

AA’nın Hong Kong merkezli South China Morning Post’tan aktardığı habere göre, Şanghay Seramik Enstitüsü’nden bilim adamları hem sıvıya hem de ateşe dayanıklı kâğıt üretti.

Araştırmacılar, kâğıdın yapısını değiştirmek için “hidroksiapatit” adı verilen ve hayvanların diş minesi ile kemiklerinde bulunan bir tür kalsiyum kullandı.

“Pek Çok Farklı Alanda Kullanılabilecek”

Geliştirilen kâğıt türünün, 200 santigrat derece ateşin yanı sıra kahve, meyve suyu, çay gibi sıvılara dayanıklı olduğu belirtildi.

Daha önce suya ya da ateşe dayanıklı kâğıtların mevcut olduğuna işâret eden araştırma ekibinin lideri Zhu Yingjie, hem çeşitli sıvılara hem de ateşe dayanıklı kâğıdın ilk defa geliştirildiğini bildirdi.

Zhu, üretilen kâğıdın kaligrafiden reklam panolarına kadar pek çok farklı alanda kullanılabileceğini vurguladı.

“Önemli Belgeler Yüz Yıllarca Saklanabilecek”

Kâğıdın üzerindeki yazılara hiçbir zarar gelmeden su ile temizlenebileceğine dikkat çeken Zhu, “Bu kâğıt önemli belgelerin yüz yıllar boyunca saklanmasını sağlayacak çünkü herhangi bir yangın ya da su basması durumunda yok olmayacaklar.” diye konuştu.

A4 boyutundaki bir kâğıdın sıradan kâğıtlardan bir miktar daha pahalı olacağını belirten Zhu, büyük miktarlarda üretime geçilmesi durumunda fiyatın da düşeceğine işâret etti.

Proje üzerinde 2008’den bu yana çalışan ekip, ürünü gelecek 3 ay içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor.