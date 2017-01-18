Çin’de Madende Göçük : 9 İşçi Hayatını Kaybetti
Çin’in kuzeyinde yer alan bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi yaşamını yitirdi.
AA’nın Şinhua ajansına dayandırdığı haberine göre, Çin’in kuzeyinde yer alan Şanşi eyaletinin Şuocou kentinde meydana gelen göçükte 10 işçi mahsur kaldı.
Kurtarma çalışmalarında bir kişi göçükten sağ çıkarılırken, 9 işçi hayatını kaybetti.
Kurtarılan işçinin tedavi altına alındığı bildirildi.
Çin’de ocak ayında Heylongciang, Hınan ve Hubey eyaletlerindeki kömür madenlerinde meydana gelen kazalarda en az 40 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: çin
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