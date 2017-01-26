Çin’de Alışveriş: Cüzdan Yerine Telefon

Çin’de her 3 kişiden 1’i günlük alışverişini mobil ödeme yöntemiyle yapıyor.

Yaklaşık 1,4 milyar insanın yaşadığı Çin’de her üç kişiden biri alışveriş, ödeme ve para transferlerini, cep telefonu üzerinden mobil ödeme yöntemiyle yapıyor.

Cep telefonundaki mobil ödeme programı yoluyla ürünün karekodunu tarayarak ödemelerini yapan Çinliler, aynı programı kullanan satıcılara mesaj gönderir gibi para transfer ediyor. Kullanıcılar banka kartı, kredi kartı veya cüzdan taşımadan, pazar ve market alışverişlerini dahi mobil ödemeyle gerçekleştiriyor.

“Çinli Uber” olarak adlandırılan taksi kiralama firması Didi Chuxing ile de çalışan uygulamalar, kentin herhangi bir yerinden taksi çağırma ve ücreti nakit olmadan ödeme imkânı sağlıyor.

Akıllı Telefon Kullanıcıları Arttı

Ülkede artan akıllı telefon kullanıcısı sayısı, mobil ödeme yöntemlerinin ülke içinde hızla benimsenmesini sağlayan en önemli etken.

Çin İnternet Şebekesi Bilgi Merkezi (CNNIC) yayımladığı raporda, geçen ay itibariyle 201 milyonu kırsal bölgelerden olmak üzere, ülkede internet kullanıcı sayısının toplam 731 milyon kişiye ulaştığını açıkladı.

Şanghay merkezli Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nden yapılan değerlendirmede, internet kullanıcı sayısının artmasındaki en önemli sebebin, Çin’de akıllı telefon kullanımındaki yükseliş olduğu belirtildi.

Akıllı telefon kullananların toplam internet kullanıcısı sayısının yüzde 95,1’ini oluşturduğu belirlendi. Bu da yaklaşık 695 milyon internet kullanıcısı demek.

CNNIC’nin raporunda, ayrıca ülkede geçen yıl 469 milyon kişinin akıllı telefon üzerinden mobil ödeme yaptığı ve telefondan yemek siparişi veren mobil ödeme kullanıcı sayısının 208,6 milyon kişiye yükseldiği aktarılıyor.

Pazar Devasa Büyüklükte

Çin’de, mobil ödeme pazarında en büyük payı, 450 milyon Alipay kullanıcısı bulunan e-ticaret devi Alibaba ve yaklaşık 200 milyon kullanıcıya sahip Wechat Pay uygulamasıyla teknoloji devi Tencent firması elinde bulunduruyor.

Mobil ödemeyi tercih edenlerin yüzde 50’sini 15-30 yaş aralığındaki kullanıcılar oluşturuyor. Kullanıcıların yüzde 71’i bu programları restoranda, yüzde 49’u takside, yüzde 44’ü de günlük alışveriş için kullanıyor.

e-Ticaret Devlerine Aslan Payı

Çin’in güneyindeki Şıncın kenti merkezli teknoloji devi Tencent Holding, 2011’de anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Weixin’i piyasaya sunmuş, 2012’de uygulamanın adı WeChat oldu.

WeChat’i her gün aktif biçimde 768 milyon kişi kullanıyor. 800 milyondan fazla kullanıcısı var. 200 milyon kullanıcı da uygulamayı alışveriş için kullanıyor.

Alışveriş sitesi Alibaba ise Alipay üzerinden 450 milyon kullanıcıya hizmet veriyor.

Alipay-WeChat Savaşı

Çin’de mobil ödeme pazarına WeChat’in mobil ödeme yöntemi kazanmasıyla 2013’ten bu yana iki firma arasındaki rekabet artıyor. Alipay ve WeChat Pay ülkedeki mobil ödeme pazarının yaklaşık yüzde 90’ını elinde tutuyor.

Mobil ödeme kullanıcısı Cang Şima, Alipay’i internet üzerinden yaptığı alışverişlerde, WeChat Pay uygulamasını ise günlük alışverişlerini yapmak için kullandığını belirtti. Cang, “Uygulamayı açtığınızda, ekranda bir karekod görünüyor. Ödeme yapmak, para göndermek veya almak için karekodu tarıyorsunuz. Karekodu tarayarak, ödemeyi satıcıya aktarıyorsunuz, çok pratik. Bu açıdan çok kullanışlı.” diye konuştu.

Banka çalışanı Cang Gaoyang da mobil ödeme uygulamasını sürekli kullandığını ifade ederek, otel, bar, restoran, market gibi alanlarda alışveriş ve ödemelerini bu uygulama ile yaptığını kaydetti. Sokak satıcılarından da bu yolla alışveriş yaptığını vurgulayan Cang, “İnternet üzerinden her türlü ürünü satın alabiliyorum, çok kullanışlı bir program.” dedi.

Kaynak: AA, Al Jazeera