Çin’de 7 Büyüklüğünde Deprem: 13 Ölü, 175 Yaralı

AA’nın Şinhua ajansına dayandırdığı haberine göre, Çin’in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bulunan Ciucaygou vilayetinin merkezinde bir deprem meydana geldi.

Dün yerel saatle 21.19’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, yerin 20 kilometre altında kaydedildi.

Ciucaygou’ya 300 kilometre mesafede bulunan eyaletin başkenti Çıngdu ve çevre kentlerden de hissedilen depremde ilk belirlemere göre 13 kişi öldü, 175 kişi de yaralandı.

Artçı Sarsıntılar Meydana Geldi

Sıçuan eyaletinde bugün de 3 ila 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü ifade ediliyor.

Büyük şelaleleri ve karstik yer şekilleriyle ünlü bir milli park olan Ciuzai Vadisi’nin içinde yer alan Ciucaygou, ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri.

Doğu Türkistan’da 6,6 Büyüklüğünde Deprem

Öte yandan, Ciucaygou'ya yaklaşık 3 bin kilometrede uzaklıkta bulunan Doğu Türkistan’da da sabah saatlerinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 11 kilometre altında meydana geldiği belirtilen depremin Cinghe vilayetinde kaydedildiği ifade edildi.

Çin’de deprem fay hatları ülkenin güneybatısındaki Sıçuan bölgesinden kuzeybatısındaki Doğu Türkistan’a uzanan alanlarda ilerliyor. Bu alanlarda sıklıkla deprem meydana geliyor.