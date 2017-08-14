Çin Kuzey Kore’den İthalatı Durduruyor

Çinli yetkililer, Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerine karşı BM Güvenlik Konseyi’nin oybirliği ile aldığı yaptırımlara tam olarak uyulacağını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, yasağın yarın kısmen devreye gireceğini, önceki ithalat işlemlerinin etkilenmemesi için 5 Eylül’e kadar süre tanındığını kaydetti. Yaptırımların Kuzey Kore’nin ihracatına bir milyar dolarlık darbe vuracağı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin en önemli müttefiki olan Çin’e, Pyongyang’a baskı yapması çağrısı yapıyordu.