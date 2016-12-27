Çin, Kamu Güvenliği Bahanesiyle 3 Bin 500 Camiyi Yıktı
Çin işgali altındaki Uygur Özerk Bölgesi'nde son üç ayda 3 bin 500 cami kamu güvenliğine aykırı olduğu iddiasıyla yıkıldı. Bölgedeki demografik değişimi amaçlayan Çin hükümeti, camilerin harabe olduğunu öne sürerek yıkımlarını sürdürüyor.
Radio Free Europe'nin haberine göre, bölgedeki Müslümanlara siyasi ve sosyal açıdan büyük baskı uygulayan Çin yönetimi, camilerin ortadan kalmasına yönelik adımlarını gün geçtikçe sertleştiriyor. RFE muhabirlerinin Sincar'daki Tokkuzak emniyet yetkililerinden aldığı bilgilere göre, camilerin çoğunluğu 'ibadet için sağlam olmadığı' gerekçe gösterilerek yıkılıyor.
Çin, Uygur Özerk Bölgesi'nde 23 milyon Müslüman'ın yaşadığını iddia etse de, akademik kaynaklar bu rakamın 50 milyondan fazla olduğunu belirtiyor.
HER CAMİYE 1 MEMUR AJAN OLARAK YERLEŞTİRİLDİ
Çin yönetimi "İstikrarı korumak" amacıyla bölgedeki camilere 350 memur tayin ettiğini açıklamıştı. Komünist Parti'ye bağlı televizyon kanalının duyurulan haberde camileri izleme kararının ardından raporlar hazırlanacağı da belirtilmişti.
Doğu Türkistan halkı gizli takibin ve faaliyetlerin yakından izlendiğini, yapılan her toplantı ve faaliyette Çinli yetkililerin de katıldığını belirtiyor.
BURKA VE ORUÇ YASAĞI
Müslüman nüfusun yoğun olduğu Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nde dini faaliyetler konusunda yaptığı baskıyla gündeme gelen Çin'in, bölgede kamu çalışanlarına oruç yasağının yanı sıra bölgesel bazda burka ve sakal gibi kılık kıyafette kısıtlamaları bulunuyor.
HRİSTİYANLAR DA BASKI ALTINDA
Hristiyan nüfusun yoğun yaşadığı ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde de misyonerlik faaliyetlerine karşı yasa dışı inşa düzenlemeleri adı altında, son bir kaç yılda bin 500'e yakın kilise tahrip edildi ya da taşınmaya zorlandı. Ülkedeki Hristiyan toplumu yapılan duruma karşı protesto düzenlese de durum değişmezken, kiliseleri savunan Hristiyan Çinli bir avukat, "Ülke güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "toplum istikrarını bozmak" suçundan 7 ay süreyle alıkonulmuştu.
İnsan hakları ve dini inançlar özgürlüğü konusunda özellikle Batılı ülkelerce eleştirilen Çin'in, Şi'nin hükümet ve ÇKP nezdinde dini inanç özgürlüğüne saygı duydukları konusunda bu yeni açıklamasıyla nasıl bir süreç izleyeceği de merak konusu. Ülkede son yıllarda dini aşırılıklar ve fikirler bağlamında önlemler artırılırken, özellikle bölgesel olarak din faaliyetlerine karşı güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmış durumda.
- Yorumlar 0
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- "HDP, PKK'sız Bir Gelecek Tahayyül Edebilmeliydi"Akademisyen Vahap Coşkun’a göre HDP de en başta PKK’nın hendek siyasetini yanlış buluyordu, ancak PKK eleştirileri ihanet olarak tanımlayınca HDP bunun karşısında duramadı.
- “PKK Demirtaş’ı Kurban Etti”Kürt siyasetinin önemli isimleri tutuklandıktan sonra, HDP ve PKK’dan yapılan çağrılara rağmen bölge halkı sokakta tepki göstermedi. Bir yoruma göre "PKK Demirtaş dahil Türkiye’de tüm güçleri Suriye için kurban etti."
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- İran, Barzani’ye Karşı KYB ile Goran’ı Birleştiriyor
- Orta Doğu'yu ve Dünyayı Değiştiren Yıl: 1516
- Suudi Arabistan’da Halep İçin Yardım Kampanyası
- Kemalistler Mehmet Akif Ersoy'u da “İrtica 906” Diye Fişlemişler
- Islahatçı Bir Kur'an Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy
- Afgan Yönetimi ile Taliban Yeniden Masada
- “Bu Havada Çadırda Yaşamak Çok Zor”
- Siyonistler Yusuf Makamı'nda Filistinlilere Saldırdı
- Yemen'de Halkın Yüzde 51'i Gıda Bulma Sıkıntısı Yaşıyor
- Anayasa Değişikliği Teklifinin İlk İki Maddesi Kabul Edildi
- Eğitime Kar Engeli
- Çin, Kamu Güvenliği Bahanesiyle 3 Bin 500 Camiyi Yıktı
- Sol-Faşistler Ankara Metrosunda Provokasyon Peşinde
- Bakanlığa Posta Koyan O Hakim Bakın Kim Çıktı?
- Kendisiyle Övünülen ‘Özel Kuvvetler’ İran’ın Yüzünü Kararttı!
- Aysel Tuğluk Gözaltına Alındı
- Gannuşi'den Irak ve Suriye'de Siyasi Çözüm Talebi
- İptal Edileceği Söylenen TEDES Cep Yakmaya Devam Ediyor
- Rusya’nın Halep'e Gönderdiği İşgal Valisi de Balıklara Yem Olmuş!
- Ronaldo'dan Suriyeli Çocuklara: ‘Ünlü Bir Futbolcuyum Ama Kahraman Sizlersiniz’
- TSK ve ÖSO el-Bab’ı Tamamen Kuşattı
- Dicle Üniversitesi Müslüman Gençliği Halep'e Ensar Oluyor
- Türkiye Halepli Muhacirler İçin Seferber Oldu
- Andrey Karlov Suikasti ve Bazı Sorular
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim