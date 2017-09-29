Çin, Doğu Türkistan’da Kur’an ve Seccadelere El Koyuyor!

Dünya Uygur Kongresi’nin sürgündeki lideri Dilşat Raşit, Çin hükümetinin Doğu Türkistan’daki Müslümanlara ellerindeki Kur’an ve seccade gibi İslam ile bağlantılı tüm eşyaları yetkililere teslim etmeleri yönünde emir verdiğini söyledi.

Euro News Türkçe’de yer alan habere göre, Özgür Asya Radyosu’na konuşan Raşit, “Teslim etmeyenlere ağır cezalar verileceğini söylüyorlar.” dedi.

Öte yandan, söz konusu çağrının sadece Uygur Müslümanlara değil Kazak ve Kırgız Müslümanlara da yapıldığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü’nün 2016 ve 2017 yılındaki Çin raporunda “Pekin hükümetinin dini gruplara yönelik baskınlar düzenleyerek dini özgürlükleri ihlal ettiği” belirtilmişti.