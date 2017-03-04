Çin, Askerî Harcamalarını Yüzde 7 Oranında Arttırıyor!

»Ana Sayfa»Dünya
04.03.2017 13:29
Çin, Askerî Harcamalarını Yüzde 7 Oranında Arttırıyor!
Savunma bütçesini arttıracağını açıklayan ABD’den sonra bir açıklama da Çin’den geldi. Çin, 2017’de askerî harcamalarını yüzde 7 oranında arttıracağını duyurdu.

Çin, 2017’de askerî harcamalarını yüzde 7 oranında arttırma kararı aldı. Açıklama, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın savunma bütçesini arttıracağını açıklamasının ardından geldi.

Çin’in savunma bütçesi bu artışa rağmen ABD’ninkinden daha küçük kalacak. Pek çok Çin politikası uzmanı ise gerçek rakamın daha fazla olabileceği görüşünde.

Resmî Rakamlar Yarın Açıklanacak

Hükümet sözcüsü Fu Ying başkent Pekin’de yaptığı açıklamada Çin’in savunma harcamasının ülkenin bu yılki gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1,3’üne denk gelmesini öngördüklerini açıkladı.

Ülkenin askerî harcamalarına ilişkin resmî rakamları, Çin Başbakanı Li Keqiang’ın yarın başlayacak olan Çin Ulusal Halk Kongresi’nin yıllık toplantısında açıklaması bekleniyor.

Güney Çin Denizi’nde Hâkimiyet Mücadeleleri

Çin, ekonomisinin güçlenmesiyle birlikte ordusunu modernize ediyordu.

Çin’in askerî kapasitesini arttırarak, özellikle Güney Çin Denizi’nde suni adalar oluşturma yoluyla hak iddia etmesi, bölge ülkelerinde endişeye yol açıyor. Güney Çin Denizi, ABD ve Çin’i de karşı karşıya getiriyor.

“2020’ye Kadar 233 Milyar Dolar Olacak”

Savunma ve güvenlik konularını araştıran Jane’s şirketinin aralık ayında yayımladığı bir çalışmaya göre, Çin’in savunma bütçesinin 2020’ye kadar 233 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Böylece, 2010’daki bütçesini ikiye katlamış olacak. 2025 itibariyle ise Asya-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin savunma harcamalarından daha yüksek bir rakama ulaşacak.

Kaynak: BBC Türkçe

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