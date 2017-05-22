Çin 2 Yılda 12 CIA Ajanını Öldürdü, 8’ini Cezaevine Koydu

ABD’li yetkililer, Çin’in 2010 yılından bu yana CIA’in ülkedeki 20 ajanından 12’sini öldürdüğünü, 8’ni tutukladığını açıkladı.

New York Times gazetesinin haberine göre Çin, 2010-2012 yılları arasında CIA için muhbirlik yapan 20 kişiyi tespit etti. Habere göre bir kişi ABD’ye ve CIA için çalışan diğer kişilere uyarı olması amacıyla arkadaşlarının gözü önünde bir kamu binasının bahçesinde vurularak öldürüldü.

MUHBİRLER KAYBOLMAYA BAŞLADI

CIA için çalışan kişilerin bir kısmının Çin vatandaşları olduğu aktarılırken, 2010 yılı sonunda istihbarat akışının kuruduğu, 2011 başlarındaysa ABD istihbaratının kaynaklarını kaybetmeye başladığını fark ettiği belirtiliyor

ORTAK SORUŞTURMA AÇILDI

Üst düzey iki yetkili, ABD’nin Çin’de 2010 yılına kadar iyi çalışan muhbir ağının ağır bir darbe aldığını söyledi. FBI ve CIA’in konuya dair ortak araştırma başlattığı, Kuzey Virginia’daki gizli bir ofiste Pekin’de süren operasyonları analiz etmeye başladıkları bildirilirken, eski bir ABD’li yetkili operasyonun kod adının “Bal Porsuğu” (“Honey Badger”) olduğunu kaydetti. Kaynağın CIA içindeki bir hain köstebek olması ya da CIA’in kaynaklarla iletişim kurmakta kullandığı gizli bir sistemin Çin tarafından hacklenmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

AJAN AĞI OLUŞTURMAKTA ZORLANIYOR

Soruşturmanın eski bir CIA ajanı üzerinde yoğunlaştığı ancak eldeki delillerin bir gözaltı için yeterli olmadığı belirtiliyor. New York Times, ABD’nin Pekin Büyükelçiliği’ndeki hemen hemen tüm çalışanlarının dikkatli bir biçimde incelendiğini yazdı. Batılı istihbarat servisleri Çin ve Rusya gibi ülkelerde ajan ağları oluşturmakta zorlanıyor. CIA’in Çin’de aldığı darbe, geçmişte Sovyetler Birliği ve Rusya’da yaşadığı kayıplarla karşılaştırılıyor. Geçmişte CIA eski ajanı Aldrich Ames ve FBI eski ajanı Robert Hanssen bildiklerini Rus istihbarat servislerine ileterek çok sayıda Amerikan ajanının yakalanmasına sebebiyet vermişti. Yakalananların en az 10’u idam edilmişti.

Kaynak: Yeni Şafak, Yeni Akit