Cilvegözü’nden Geçişlerin Sınırlandırılması PYD/PKK’ya Yaradı!

Suriye’nin İdlib şehrinde geçtiğimiz ay muhalifler arasında yaşanan çatışmaların ardından Türkiye’nin Tahriru’ş-Şam’ı bahane ederek Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçişleri sınırlandırması İdlib’e TIR’larla sevkiyatı büyük oranda durdurdu. Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda gıda, tahıl, sağlık, temizlik ürünleri ve meyve-sebze dışında herhangi bir ürün taşıyan bütün TIR’lara yasak konulması, İdlib'in ihtiyaçlarının ülke içindeki farklı noktalardan karşılanması sonucunu doğurdu. Ayn el-Arab, Halep, Azez ya da başka kentlerden İdlib’e gitmek isteyen kamyonlar, Suriye PKK’sının işgali altındaki bölgelerden geçmek zorunda kaldı. Cilvegözü’ndeki kısıtlamalardan faydalanmak isteyen PYD/PKK örgütü, TIR’ların geçiş güzergahında ‘Afrin Kantonu Gümrük Müdürlüğü’ oluşturarak geçen araçlardan haraç almaya başladı.

TON BAŞINA 100 DOLAR

Özellikle Halep'in kuzeyinde İdlib sınırında geçiş tarifesi hazırlayarak büyük bir rantın peşine düşen PKK/PYD, bu yolla büyük gelir elde etmeye başladı. Halep kuzeyi ile İdlib bağlantısını birbirinden ayıran bölgelerde işgal ettiği yerlere kontrol noktası kurarak araçlardan para alan PKK’lılar, elektronik malzeme ve araç yedek parçası taşıyan TIR’lardan ton başına 100 dolar alıyor. ‘Kırkayak’ olarak tabir edilen büyük kamyonlardan 1800 dolara varan geçiş ücretleri alan PKK’nın beyaz eşya yükü için aldığı ücret ise ton başına 50 dolar.

TEK KALEMDEN 750 BİN

Bölgede ciddi manada inşaat malzemesi ihtiyacı olduğu belirtilirken, İdlib’e bu alandan günde 200’e varan inşaat malzemesi yüklü kamyon ve TIR’ın geçtiği tahmin ediliyor. PKK sadece inşaat malzemesi taşıyan TIR’lardan günde 25 bin, ayda 750 bin dolar gelir elde ediyor. Diğer TIR’larla birlikte PKK’nın bu yöntemle ele geçirdiği kaynağın milyonlarca doları bulduğu belirtiliyor.

Özgür-Der Uyarmıştı

Türkiye’nin MGK toplantısı sonrası aldığı karar üzerine bir basın açıklaması yapan Özgür-Der, İdlib’de yönetimin sivillerde olduğuna dikkat çekerek iddia edildiği gibi bir güvenlik durumunun söz konusu olmadığını, Tahriru’ş-Şam üzerinden “El-Kaide” tehdidi oluşturmanın ABD’nin algı operasyonu olduğunu ve Türkiye’nin bu algı operasyonuna teslim olmasının kabul edilemez olduğunu kaydetmişti. Ayrıca Cilvegözü’nden geçişleri sınırlandırma kararının Suriye halkı ve muhaliflerin yanı sıra Türkiye’nin kendi aleyhine de olduğunu belirten Özgür-Der, tam da bugün yaşananlara dikkat çekerek hükümeti bu yanlış stratejiden dönmeye davet etmişti.

Özgür-Der açıklamasının tam metni >>>

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PYD/PKK’nın Tahsil Ettiği Afrin Geçiş Gümrük Ücretleri ( Transit Geçiş)

Elektronik ve elektirik ve araba yedek parçalaei ton başı 100$ yani

Transıt yükü 300$

Kamyon yükü 800$

Kırkayak yükü 1800$

Tır ve ya tarmukin 3800$

Bunlar ücreti araç başı

Gıda ve elbise ve ayak kabı ve beyaz eşya ve mutfak eşyası ton başı 50$ yani

Transıt yükü 150$

Kamyon yükü 400$

Kırkayak yükü 900$

Tır ve ya tarmukin 1900$

Bunlar ücreti araç başı

Sanayi malzemeler ve elektronik parça ve yedek parçaları ve elbise ve ayakkabı malzemeleri ve mutfak ve ev eşyaları ton başı 75$ yani

Transıt yükü 225$

Kamyon yükü 600$

Kırkayak yükü 1350$

Tır ve ya tarmukin 2850$

Bunlar ücreti araç başı

Temizlik ve hijyenik malzemeler ton başı 15000 suri oda 100 TL yapıyor yani

Transıt yükü 300₺

Kamyon yükü 800₺

Kırkayak yükü 1800₺

Tır ve ya tarmukin 3800₺

Bunlar ücreti araç başı

Elektronik malzemeler ton başı 120$ yani

Transıt yükü 360$

Kamyon yükü 960$

Kırkayak yükü 2160$

Tır ve ya tarmukin 4560$

Bunlar ücreti araç başı

Kaynak: Yeni Şafak, Haksöz-Haber