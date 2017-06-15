Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Ramazan Geçişleri Sürüyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geç eden Suriyelilerden Ramazan’ı ve bayramı ülkelerinde geçirmek isteyenlerin Türkiye’den Suriye’ye geçişleri pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

AA’da yer alan habere göre, geçişlerin başladığı 1 Haziran’dan bu yana yaklaşık 47 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkesine geçiş yaptı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan, aralarında çocukların da olduğu Suriyeliler, yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla ülkelerine dönüş yapıyor.