Cilvegözü Sınır Kapısı Geçici Olarak Kapatılacak
Sınırın sıfır noktasındaki inşaat ve asfalt çalışmaları nedeniyle, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan yarın yolcu ve tır, 21 Temmuz’da da sadece tır giriş çıkışı yapılamayacak.
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Hatay Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Suriye-Türkiye sınırının sıfır noktasında inşaat ve asfalt çalışmaları yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar nedeniyle Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan yarın yolcu ve tır, 21 Temmuz’da da sadece tır giriş ve çıkışlarına izin verilmeyeceği kaydedildi.
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