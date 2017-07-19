Cilvegözü Sınır Kapısı Geçici Olarak Kapatılacak

Hatay Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Suriye-Türkiye sınırının sıfır noktasında inşaat ve asfalt çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan yarın yolcu ve tır, 21 Temmuz’da da sadece tır giriş ve çıkışlarına izin verilmeyeceği kaydedildi.