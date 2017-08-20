Çıkarlara Değil, Haklılık ve Ahlâkîlik İlkelerine Dayalı Bir Siyaset

Yazısında İbrahim Karagül’ün kaleminden çıkan ve ulusal çıkarlar adına Esed canisi ile barışmaya çağrı yapan yazının iktidara yakın bir yayın organında bir tür abız yoklama riski taşıdığına dikkat çeken Selahattin Eş Çakırgil, “Hedefimiz, her durumda, çıkarlara değil; haklılık ve ahlâkîlik ilkesine dayalı bir siyaset olmalıdır.” diyor.

Öte yandan Karagül’ün yazısında vurgulanan İran’ın Irak’ın güneyinden kuşatıldığı iddiasının da doğru olmadığını belirten Selahattin Eş Çakırgil, “Suriye’de hem Rusya ve hem de Amerika ile işbirliği yaparak cirit atan askerî güçleri ortada olan ve Irak’ta 380 bin kişilik bir Haşd-i Şa’abî’yi, itiqadî - mezhebî açıdan İran’daki Velayet-i Faqih anlayışına göre oluşturup, İran Rehberi’nin açık beyanıyla Irak ordusuna ekletmiş olan İran’ın, Irak tarafından sıkıştırıldığı iddiası fazla iddialı değil mi?” diye soruyor.

Selahattin Eş Çakırgil’in konuyla ilgili yazısını aşağıdaki linki tıklayarak okuyabilirsiniz:

ÇIKARLARA DEĞİL, HAKLILIK VE AHLÂKÎLİK İLKELERİNE DAYALI BİR SİYASET