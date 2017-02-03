CIA Başkan Yardımcılığına ‘İşkenceci’ Haspel
ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkan Yardımcılığı görevine Gina Haspel’in atandığı açıklandı.
Tayland’da bulunan CIA hapishanesini yöneten Haspel, CIA Başkanı Mike Pompeo’nun yardımcılığı görevine getirildi.
Pompeo, Haspel’in atamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Haspel’i “Örnek bir istihbarat çalışanı” olarak tanımladı.
Pompeo, “Haspel, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde neticelendirecek örnek bir kişidir. Kendisinin istihbarati yeteneklerinden dolayı çok şanslıyız.” ifadesini kullandı.
Senato’daki Demokratlar ise Haspel’in atanmasına tepki gösterdi. Oregon Senatörü Ron Wyden ve New Mexico Senatörü Martin Heinrich, Trump’a mektup göndererek Haspel’in atanmasına karşı olduklarını ilettiklerini belirtti. Yaptıkları ortak açıklamada senatörler, “Haspel’in kariyerine ilişkin ciddi şüphelerimiz var ve bu göreve layık bir isim olduğunu düşünmüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
CIA Başkan Yardımcılığı görevine gelecek olan kişinin Senato tarafından onaylanması gerekmiyor. Başkan doğrudan atama yapabiliyor.
Donald Trump’ın atadığı Haspel, “kara delik” olarak tanınan Tayland’daki hapishanede suda boğulma hissi oluşturan "waterboarding" yöntemini sıkça uygulamasıyla biliniyor.
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