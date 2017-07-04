CHP’yle Mücadelede Kemalizmden Medet Ummak

Kenan AlLPAY’ın yorumu:

Normal şartlar altında anlamakta ve anlamlandırmakta oldukça zorluk çekilecek bir söylem ve ilişki biçimi üretiliyor. Daha da tuhaf olansa bu söylem ve ilişki biçimi toplumsal alanda değil ama medyada ilgi görüp bir çıkış yolu gibi sahipleniliyor. Hikâye özetle CHP’nin sergilediği siyaset ve toplum düşmanlığını olabildiğince Kemalist ve oligarşik köklerinden ayrıştırıp bir FETÖ projesine indirgemekten ibaret olarak temayüz ediyor.

Sanki CHP’nin siyaset ve topluma hasım kesilmesi, 15 Temmuz darbe sürecine destek olması ve kanlı ihtilalin muazzam bir dirençle püskürtülmesine yönelik itibarsızlaştırıcı politikalar yürütmesi için Fethullahçı cuntanın akıl hocalığına veya kışkırtmasına ihtiyacı var. Adeta “ah şu CHP’yi FETÖ’nün etkisinden bir kurtarabilsek hem harika ve faydalı hem de yerli ve milli bir muhalefetimiz olur” gibi ultra ütopik hayaller piyasaya sürülüyor. Bu fikirleri imal edip piyasaya sürenler kendi söylediklerine inanmıyorlar elbette. Fakat pragmatik gerekçelerle toplumdan durum böyleymiş gibi hareket etmesini bekliyorlar.

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