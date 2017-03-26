CHP'ye 'Arapça Tekbir' Raporu: İmam Bilmeden Tekbir Getirmiş

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26.03.2017 17:11
CHP'ye 'Arapça Tekbir' Raporu: İmam Bilmeden Tekbir Getirmiş
CHP'nin 1936'da Arapça tekbir getiren imam hakkında başlatılan soruşturmayı rapor ettiği belge vesayetin zihniyetinin uygulamalarını bir kez daha ortaya koyuyor.

CHP'nin Türkçe ezan yasaklarının gölgesinde 1936'da uyguladığı Arapça Ezan ve ibadet yasaklarına ilişkin belge, vesayetçi zihniyetin toplum üzerindeki baskıcı tutumunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 1936'da CHP Genel Sekreteri Recep Peker'e hitaben hazırlanan raporda, Arapça tekbir soruşturması yer alıyor.

Kırşehir Kazan'da yaşanan olaya dair CHP'nin hazırlamış olduğu rapor, 1936 tarihinde kaleme alınmış. İçişleri Bakanlığı (Dahiliye Vekaleti) CHP Genel Sekreteri Peker'e 'Müezzinin bilmeyerek Arapça tekbir getirdiği' yönünde beyanda bulunuyor.

CHP'nin hazırlamış olduğu utanç raporunda bu ifadeler yer alıyor:

"Kırşehir vilayetinin Kazab nahiyesinde Arapça tekbir alan müezzin Yusuf oğlu Hüseyin hakkında yapılan incelemede bilmeyerek tekbiri Arapça okuduğu anlaşılmış ve Adliye'ye teslim edilmiş olduğu vilayetin bildirişinden anlaşılmıştır."

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CHP'li yetkililerin 1936'da hazırlamış olduğu raporda, Arapça tekbir getiren imamın 'yanlışlıkla' bu tercihte bulunduğu ifade ediliyor.

'Bilmeyerek' savunması

Dahiliye Vekaleti Vekili tarafından rapor edilen olayda imam için yapılan savunma da dikkati çekiyor. Arapça tekbirin 'bilmeyerek' yaşanmış olabileceği Genel Sekreter Peker'e bildiriliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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