CHP’nin Meclis Önündeki "Sivil Polis" Provokasyonu Tutmadı

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09.01.2017 20:33
CHP’nin Meclis Önündeki "Sivil Polis" Provokasyonu Tutmadı
Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve 'sivil polis kadının yüzünü böyle kapattı' şeklinde paylaşılan fotoğraftaki kişinin polis değil CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman olduğu ortaya çıktı.

TBMM'de görüşülen değişiklik teklifini protesto etmek isteyen bazı gruplar Meclis civarında toplandı. Polisin dağılın çağrısına uymayan grubun yürümesine izin verilmezken, bu sırada protestocular arasında bulunan bir kadına müdahale edildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve 'sivil polis kadının yüzünü böyle kapattı' şeklinde paylaşılan fotoğraftaki kişinin polis değil CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman olduğu ortaya çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen anayasa değişiklik teklifini protesto için bazı CHP'li milletvekilleri, Ankara Barosu'ndan avukatlar ve farklı sivil toplum hareketlerinden oluşan gruplar, Genelkurmay kavşağına geldi.

Güvenlik önlemleri çerçevesinde TBMM'ye giden ana caddelerin bariyerle kapatılması, Meclis ve civarındaki kurumlarda çalışanlar dışındakilerin bölgeye alınmaması nedeniyle grubun Genelkurmay kavşağından ileriye gitmesine izin verilmedi.

Polis tarafından Milli Müdafaa Caddesi'ne kadar uzaklaştırılan gruplara, direnmeleri üzerine müdahalede bulunuldu. Bu sırada polise şişe atan bir kişi gözaltına alındı.

Yaşanan arbede sırasında bir kadın göstericinin sivil polis tarafından şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Ayla Akıncı isimli Twitter kullanıcısı paylaştığı bu fotoğrafla kendisine müdahale edildiğini iddia etti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğrafla algı operasyonu yapıldı ancak işin aslı kısa süre sonra ortaya çıktı.

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CHP Altındağ İlçe Başkanı: Çarpıtmayın o benim

Fotoğrafta kadının yüzünü kapatan kişinin polis değil CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman olduğu belirlendi. Twitter hesabından açıklama yapan Akman, olayın çarpıtıldığını belirterek, kadın göstericinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştığını söyledi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Hürriyet'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de fotoğrafın aslını araştırmadan haber yapan Hürriyet gazetesine tepki gösterdi. Şahin, "Bırakın yatsıyı, akşam ezanına kadar bile yanmamış mumları" açıklamasını yaptı.

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