CHP’nin Eylemini Hamasetle Görünmez Kılmak Mümkün mü?

HAKSÖZ HABER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Enis Beberoğlu’nun tutuklanması ardından başlattığı Adalet yürüyüşünü Maltepe’de büyük bir mitingle neticelendiriyor. Hükümet medyasında görmezden gelinse ve daha çok magazinel bir tarzda ele alınarak sunulmaya çalışılsa da mitingin toplumsal tabanda belli bir karşılık bulduğu açık. Maltepe meydanında toplanan büyük kalabalık da bu durumun bir göstergesi.

Bu noktada iktidarın ve destekçilerinin tavrının ise genelde Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün ardında kimin olduğu, hangi yabancı unsurlar ve terör örgütleriyle işbirliği içinde hareket edildiği ve benzeri komplolar, spekülasyonlar üzerinden konuyu sulandırmaya çalışmak şeklinde geliştiği görüldü. Oysa bunun yerine yürüyüşle birlikte gündeme gelen taleplerin haklı bir zeminin olup olmadığını tartışmak herhalde çok daha anlamlı ve faydalı olurdu!

Aynı şekilde yaşadıkları mağduriyetler yüzünden bu yürüyüşe destek veren geniş kesimlerin yaşadıkları sıkıntıları ele alıp tartışmak yerine, gizli ittifak, kirli işbirliği vb. teoriler, tezler üzerinden yürüyüşü itibarsızlaştırma girişimlerinin de sonuca pek etki etmediği görülmekte.

Bu görmezden gelmek, yok sayma tavrının tipik yansımalarından biri Ahaber yayınlarında görüldü. Maltepe’deki miting devam ederken Ahaber geçen sene Yenikapı’da yapılan dev mitingi ‘hatırla!’ vurgusuyla banttan tekrar yayınlamayı tercih etti. Elbette herkes istediğini yayınlayabilir, istediğine kulak kabartıp, istediğini görmezden, duymazdan gelebilir ama ortada bir sorun, toplumsal tabana yayılmış bir sıkıntı varsa bunu öyle ‘kışkırtıcılar’, ‘ bizi çekemeyenler’ vb. nakaratlarla görünmez kılmak ne kadar mümkün olabilir?