CHP'nin Davet Ettiği Şilili: Hayır Oyunun Ne Önerdiğini Anlamış Değilim

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25.02.2017 00:43
CHP'nin Davet Ettiği Şilili: Hayır Oyunun Ne Önerdiğini Anlamış Değilim
CHP'nin referandum için davet ettiği Şilili reklamcı Ferrada, "Ben bir haftadır buradayım, 'Hayır' oyunun ne önerdiğini anlamış değilim." dedi.

CHP'nin referandum için davet ettiği Şilili reklamcı Francisco Garcia Ferrada, CHP Gençlik Kollarınca Kadıköy'de düzenlenen etkinliğe katıldı.

Tasarım Atölyesi Kadıköy'de düzenlenen programda konuşan Ferrada, referandum sürecine değinerek, burada önemli olanın "Hayır" oyu vermek değil, bunun sonunda neyin inşa edileceği olduğunu söyledi.

Hükümetin değişiklik önerdiğini dile getiren Ferrada, "Şu anla aynı olmamak için 'hayır' oyu vermemek lazım. 'Hayır' oyu verdikten sonra olacaklarla bir gelecek inşa etmek lazım. Kampanyayı kazandıracak şey budur." dedi.

Ferrada, "Ben bir haftadır buradayım, 'Hayır' oyunun ne önerdiğini anlamış değilim. Eğer bundan emin olmazsanız, ülkeye politik mesaj, hayal üretemezsiniz. Şahısların bize söylediği 'Hayır oyu verin' cinsinden. Bizim (Şili'de) yaptığımız 'mutluluğun ülkeye tekrar döneceği' şeklindeydi." diye konuştu.

"Bir yola ulaşmak için çok fazla tartışıyorsunuz"

Daha iyi bir Türkiye için fikre sahip olmak gerektiğini vurgulayan Ferrada, şunları kaydetti:

"Bir hafta boyunca Türkler hakkında öğrendiğim şey, bir yola ulaşmak için çok fazla tartışıyorsunuz. Sonuç olarak güzel bir şey bu. Bir anda kayboluşa sebebiyet verebilir, öncelikle bir yere gitmek için yapacağınız şeyin hükümete oy verenler için de güzel olması, farklı kültürleri çağırması lazım."

AA

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