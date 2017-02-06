CHP’lilerin Trump’ı Eleştirmeye Hakkı Var mı?

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06.02.2017 18:41
CHP’lilerin Trump’ı Eleştirmeye Hakkı Var mı?
Ülkemize sığınmış Suriyeli göçmenler hakkında Trump’tan bile daha zalimce duygular besleyenlerin Trump’ı ırkçılıkla suçlamaları açık bir ikiyüzlülüktür!

Haksöz Haber

Sözleri ve icraatıyla istikrarlı biçimde ırkçılık ve yabancı düşmanlığının en çirkin örneklerini sergileyen ABD Başkanı Donald Trump’ı suçlayanlar arasında CHP’lileri de görmek ne garip!

Tam 6 yıldır bu ülkeye sığınmış, sığınmak zorunda kalmış Suriyelilere karşı düşmanlık politikası geliştirenler bunlar! Her vesileyle sempati duydukları Esed rejiminin katliamlarını örtmeye çalışıp, can havliyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmış mazlum insanlar hakkında karalama kampanyaları yürütenler, insani duyarlılığından ötürü iktidarı ‘aptallık’ ve ‘iş bilmezlik’ ile suçlayanlar da bunlar.

İşte bunlardan biri, üstelik de partisinin Ortadoğu sorunları konusunda en ‘yetkin’, ‘uzman’ sayılan isimlerinden biri, CHP’nin dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı ve Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz bakın ne laf etti: “Türk askerleri Suriye El Bab’da şehit olurken, Türkiye’de askere alınabilecek yaşta Suriyeliler, kafelerde, publarda Türk kızlarıyla geziyor.”

Düpedüz tahrik amaçlı ve goygoyculuk ve iftira nitelikli bu sözlerin Meclis kürsüsünden yapılmış olması da önemli. Toplumda sürekli kabartılan milliyetçilik duygularıyla zaten öfke nöbetine sokulmuş ve yoksulluğunu, işsizliğini birilerine fatura etme arayışındaki çaresiz, yoksul kitleleri kışkırtmaya yönelik bu sözler açık, doğrudan ve net bir yabancı düşmanlığına işaret ediyor.

Son derece popülist bir seviyesizlik içeren ve doğrudan toplumu kışkırtmaya yönelik bu sözlerin ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının en çirkin, iğrenç örneklerinden biri olarak tarihe geçeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın!

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