CHP'li Vekiller Yavuz Sultan Selim’e Katil Dedi

»Ana Sayfa»Gündem
28.12.2016 22:39
CHP'li Vekiller Yavuz Sultan Selim’e Katil Dedi
TBMM Anayasa Komisyonu'nda konuşan CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Mehmet Tüm, Yavuz Sultan Selim için 'katil' benzetmesi yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu'nda söz alan CHP'li milletvekilleri Yavuz Sultan Selim hakkında haddini aşan sözler sarf etti.

Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın "Alevi çalıştayı yaptınız ama hiç bir şey çıkmadı. Çalıştayda sadece Yavuz Sultan Selim Katil Köprüsü çıktı" sözleri komisyonda gerilime neden oldu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Sarıbal'a tepki göstererek özür dilemesini istedi. Poyrazlı, "Sen kimsin Yavuz Sultan Selim'e katil diyorsun?" diye bağırdı.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Sarıbal'a tepki gösterdi. Bunun üzerine oturduğu yerden kalkan Sarıbal, Çavuşoğlu'nu "Seninle görüşeceğiz" diyerek tehdit etti.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, "Yavuz Sultan Selim Aleviler açısından bir katildir. Bunu herkes bilir" şeklindeki çirkin sözleri tansiyonu daha da yükseltti.

Yaşananlar üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Bizim önerimiz bugün kardeşliği savunmaktır. Tarihe ilişkin kışkırtıcı dil kardeşliğimizi zedeler" dedi.

Yeni Şafak

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 2
    Diğer Haberler
  • Anayasa Değişikliği: Kabul Edilen Maddelerle Neler Değişiyor?28 Aralık 2016 Çarşamba 16:36
  • Diyarbakır’ın 11 Köyünde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi28 Aralık 2016 Çarşamba 09:46
  • “Koalisyon Güçleri DEAŞ ve PYD’ye Destek Veriyor”28 Aralık 2016 Çarşamba 08:46
  • Milletvekili Seçilebilme Yaşı 18’e İniyor27 Aralık 2016 Salı 18:44
  • Yedek Milletvekilliğinden Vazgeçildi27 Aralık 2016 Salı 17:58
  • TBMM Başkanı Kahraman: Mevcut Anayasa Türkiye'yi Taşıyamıyor27 Aralık 2016 Salı 17:17
  • IŞİD’in İki Türkiye Askerini Yaktığına Dair Görüntüler Teyit Edilmedi27 Aralık 2016 Salı 15:24
  • Kemalistler Mehmet Akif Ersoy'u da “İrtica 906” Diye Fişlemişler27 Aralık 2016 Salı 07:30
  • Anayasa Değişikliği Teklifinin İlk İki Maddesi Kabul Edildi27 Aralık 2016 Salı 01:08
  • Eğitime Kar Engeli27 Aralık 2016 Salı 00:05
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim