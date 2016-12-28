CHP'li Vekiller Yavuz Sultan Selim’e Katil Dedi
TBMM Anayasa Komisyonu'nda söz alan CHP'li milletvekilleri Yavuz Sultan Selim hakkında haddini aşan sözler sarf etti.
Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın "Alevi çalıştayı yaptınız ama hiç bir şey çıkmadı. Çalıştayda sadece Yavuz Sultan Selim Katil Köprüsü çıktı" sözleri komisyonda gerilime neden oldu.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Sarıbal'a tepki göstererek özür dilemesini istedi. Poyrazlı, "Sen kimsin Yavuz Sultan Selim'e katil diyorsun?" diye bağırdı.
AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Sarıbal'a tepki gösterdi. Bunun üzerine oturduğu yerden kalkan Sarıbal, Çavuşoğlu'nu "Seninle görüşeceğiz" diyerek tehdit etti.
CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, "Yavuz Sultan Selim Aleviler açısından bir katildir. Bunu herkes bilir" şeklindeki çirkin sözleri tansiyonu daha da yükseltti.
Yaşananlar üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Bizim önerimiz bugün kardeşliği savunmaktır. Tarihe ilişkin kışkırtıcı dil kardeşliğimizi zedeler" dedi.
Yeni Şafak
- Yorumlar 2
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- "HDP, PKK'sız Bir Gelecek Tahayyül Edebilmeliydi"Akademisyen Vahap Coşkun’a göre HDP de en başta PKK’nın hendek siyasetini yanlış buluyordu, ancak PKK eleştirileri ihanet olarak tanımlayınca HDP bunun karşısında duramadı.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Türkiye ve Rusya Suriye’de Genel Ateşkeste Anlaştı
- Özgür-Der’in Suriye'ye Gönderdiği Battaniyelerin Dağıtımına Başlandı
- “Koalisyon Güçleri DEAŞ ve PYD’ye Destek Veriyor”
- Putin’in Sır Küpü Oleg Erovinkin Ölü Bulundu
- Rus ve Esed Jetleri Deyr ez Zur ve Halep’i Bombaladı
- Suriye’deki 6 Kilit Nokta
- Kadıköy’deki Bar Apartman Sâkinlerini Bezdirdi!
- “Asgari Ücret En Az Bin 750 Lira Olmalı”
- 100 Suriyeli Daha Cerablus’a Geri Döndü
- “Kültür ve Sanatımız Kötü Bir Taklitten İbaret Kaldı”
- Demirtaş ve Zeydan Aynı Koğuşa Alındı
- İhvan Mensubu 10 Kişi Hakkında Tahliye Kararı Verildi
- Özgür-Der’in Suriye'ye Gönderdiği Battaniyelerin Dağıtımına Başlandı
- “Asgari Ücret En Az Bin 750 Lira Olmalı”
- CHP'li Vekiller Yavuz Sultan Selim’e Katil Dedi
- İşgalci İsrail Kudüs’te Yeni Bir Tünel Kazdı!
- Anayasa Değişikliği: Kabul Edilen Maddelerle Neler Değişiyor?
- Kadıköy’deki Bar Apartman Sâkinlerini Bezdirdi!
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'
- El-Bab’a Karşılık İdlib mi?
- Suudi Arabistan’da Halep İçin Yardım Kampanyası
- İran, Barzani’ye Karşı KYB ile Goran’ı Birleştiriyor
- Ev Hapsindeki İranlı Muhalif Lider Kerrubi İstifa Etti
- 16 Yıllık Bir Hukuk Skandalı ‘Umut Operasyonu’ Nihayet Tekrar Gündemde!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim