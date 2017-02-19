CHP’li Vekil: “Bu Sistemi Getirenler Laik Bir Diktatörle de Tanışabilir”

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, "Erdoğan başkan olsun diye bu sistemi getirenler laik bir diktatörle de tanışabilir" dedi.

Habertürk gazetesinden Kübra Par, Anayasa Değişikliği ve Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’yle bir söyleşi yapmış.

Muhabirin “’Şu anki sistem korunursa CHP’nin yüzde 25’lik oy oranı fazla değişmeyecek. Oysa başkanlık sisteminde anamuhalefetin yüzde 50 şansı olacak. Bu durum CHP’ye iktidar şansı getirir’ deniliyor. Bu sizin için iyi bir şey değil mi?” sorusu üzerine CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi "Erdoğan başkan olsun diye bu sistemi getirenler laik bir diktatörle de tanışabilir" demiş.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin söz konusu soru üzerine yaptığı değerlendirmenin tamamı şöyle:

Başkan ister AK Parti’den ister CHP’den çıksın, buradan çıkacak kişi demokratik bir başkan olmayacaktır. “Otoriter başkan CHP’den olsa iyidir” diyemeyiz. Bu tip düzenlemelerle elde edilen yetkiler kime kısmet olur, bunları kim kullanır, kimse bilemez. AK Partililer Erdoğan başkan olsun diye bu sistemi destekliyor olabilir ama dikkat etsinler, seçimin sonucunda Türkiye bir laik diktatörle de tanışabilir. Bu doğru bir şey mi? Kesinlikle hayır... Kim seçilirse seçilsin, memleketi kötüye götürür. Bakın, mesela Peru’da Alberto Fujimori diye bir adam başkan olmuştu. Sadece televizyonlarda konuşan bir üniversite rektörüydü. Popüler oldu ve başkan seçildi. Özgürlükleri kısıtlayan yasalar çıkardı. Parlamentoyu feshetti. Her seçimde oyları da arttı ama sonunda insanlar sokaklara döküldü. Halkımızın tek bir kişiye her şeyi emanet ederek risk alacağını zannetmiyorum.