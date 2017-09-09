CHP’li Sezgin Tanrıkulu Hakkında Soruşturma

Tanrıkulu, terörle mücadelede kullanılan silahlı insansız hava aracını “Böyle yöntem olmaz. Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA’lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur” yorumu yaptı. Sözlerinin arkasında durduğunu söyleyen Tanrıkulu daha sonra SİHA’larla ilgili sivillerin öldürüldüğünü iddia etti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına” dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Bu maddeyi ihlal ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor.