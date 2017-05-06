CHP'li Selin Sayek Böke Görevlerinden İstifa Etti

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP'de Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.

İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Böke, 16 Nisan'da Türkiye'de seçmenlerin en az yüzde 50'sinin "tek adam rejimine karşı çıktığı"nı ancak gayri hukuki yollarla bu iradenin gasp edildiğini savundu.

CHP'ye düşen görevin, gayrimeşru olanı meşrulaştırmamak ve ortaya konan bu demokrasi iradesini Türkiye gerçeğine dönüştürmek için halkla birlikte siyasi mücadele vermek olduğunu ifade eden Böke, referandumun gayrimeşru sonucunu kabullenerek hedefler ve politikalar oluşturmanın, demokrasiye ve her şeyden önce demokrasi iradesini ortaya koymuş milyonlara haksızlık olacağını savundu.

Demokrasinin yaşatılabilmesi için Mecliste verilen mücadelenin rejim değişikliğinin yeni koşullarına göre yeniden tarif edilmesinin yanı sıra, Meclis dışında meşru demokratik anayasal hakların kullanımını savunmanın, desteklemenin ve bu hakların kullanımına ortak olmanın CHP’nin görevinin bir parçası olduğunu belirten Böke, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu görevin gerekleri partinin karar organlarında ısrarla dile getirilmiş olmasına rağmen, atılması gereken adımlar 16 Nisan gecesinden başlayarak gereken siyasi kararlılık ve netlikle atılmamıştır. Öte yandan, 'hayır' iradesini temsil eden en güçlü siyasi aktör olması gereken CHP'ye hakim olan yönetim anlayışı, demokrasi paydası etrafında birleşen milyonların sesini güçlendirmek yerine, parti içi demokrasiyi ve kurumsal yapıyı tartıştıran tutumlar sergilemiştir. Sosyal demokrat bir partide, parti yönetimlerinin görevi parti kurullarına siyasi ve disiplin kararlarını dayatmak değil, partideki farklı fikirleri sağlıklı bir biçimde karar süreçlerine dahil etmek ve parti kurullarını etkin çalıştırmaktır."

AA