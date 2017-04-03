CHP’li Milletvekilleri Üsküdar’da “Evet” Çadırını Ziyaret Etti
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde referandum çalışması yapan CHP’li milletvekilleri, “evet” çadırını ziyaret etti.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, referandum çalışmaları kapsamında İstanbul’un Üsküdar ilçesine giden CHP’li milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ve Mahmut Tanal, burada esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Vatandaşlara, referandumda neden “hayır” diyeceklerini anlatan CHP’li milletvekilleri, daha sonra AK Parti’nin “evet” çadırını ziyaret ederek, buradaki görevlilerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce İstanbul’da CHP’ye ait bir “hayır” çadırını ziyaret etmiş, orada bulunanlara neden “hayır” diyeceklerini sormuştu.
Etiketler: chp, referandum
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