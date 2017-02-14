CHP'li Kadıgil'e Yedi Yıl Hapis Talebi

Kadıgil hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakılan CHP PM üyesi Kadıgil hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 5 sayfalık iddianamede, Kadıgil'in, 2010 ve 2011 yıllarında attığı "O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!", "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'den tiksindiğim kadar", "#Van'a yardım göndermeyin gebersin p., tiplerini gördükçe çok korkuyorum... Mesele Türk olmaksa siz olayı hiç anlamamışsınız be annem.", "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?" şeklindeki 4 tweeti delil olarak gösterildi.

Kadıgil'in Van depremine ilişkin paylaşımında ise bölge halkını ayrıştırarak aşağıladığı ve tahrik ettiği öne sürülen iddianamede, Kadıgil'in daha önce verdiği ifadeye yer verildi.

İddianamede, şüpheli Kadıgil'in bu nedenle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 10 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede Kadıgil'in 15 Temmuz darbe girişimin ardından TRT spikerinin okuduğu bildiriye ilişkin attığı tweetlerin de "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu teşkil ettiği ancak bu suçun soruşturma usulünün farklı olması nedeniyle dosyasının ayrıldığı belirtildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilirken, mahkemenin 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

İddianamenin kabulü halinde Saliha Sera Kadıgil önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.