CHP'li İnce Almanya'nın Yasağını Esed Örneğiyle Savundu
CHP Milletvekili İnce, katıldığı tartışma programında Almanya'nın miting yasağını savundu. İnce "Esed dese ki, Ben de gelip İstanbul'da bir miting yapmak istiyorum dese ne olacak?" ifadelerini kullandı.
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, üstü kapalı bir şekilde Almanya'nın yasağını savundu. CHP milletvekili Muharrem İnce'nin 600 binden fazla kişinin katili Beşar Esed ile Erdoğan'ı kıyaslayadı.
CHP'li İnce, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun programlarını iptal eden Almanya'nın kararıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Esed dese ki, 3.5 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Ben de gelip İstanbul'da bir miting yapmak istiyorum dese ne olacak?"
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