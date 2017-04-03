CHP’li Hüsnü Bozkurt Hakkında Soruşturma Açıldı

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03.04.2017 12:25
CHP’li Hüsnü Bozkurt Hakkında Soruşturma Açıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkında, 16 Nisan’da yapılacak referanduma ilişkin, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, yaptığı açıklamada, bir televizyon kanalında yayınlanan “Halk Arenası” programında konuşan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, Kocaman, Bozkurt'un, televizyon programında, “Diyelim ki ‘Evet’ çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun’dan başlarız, Amasya’ya gideriz, Sivas’a gideriz, Ankara’ya geliriz. Buradan İnönü’ye, Sakarya’ya, Dumlupınar’a... Ulan sizi İzmir’e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir’den denize dökeriz.” şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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