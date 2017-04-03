CHP'li Hüsnü Bozkurt “Evet” Verecekleri Açıkça Tehdit Etti

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, canlı yayında, "Evet çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi İzmir'den denize dökeriz" sözleriyle tehdit etti.

Halk TV’de yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunuculuğunu yaptığı Halk Arenası programında, CHP'li Aykut Erdoğdu ve Hüsnü Bozkurt konuşması olarak katıldı.

İzmir'de gerçekleşen programda konuşan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 16 Nisan'daki halk oylaması üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.

"Bu bir anayasa değişikliği değildir. Anasından helal süt emen bunu sahiplerinin suratına çarpar" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, "Siz hiçbir şekilde bu devleti bu milleti yönetemeyeceksiniz! İzin vermeyeceğiz! Siz kimsiniz!" sözleriyle canlı yayında tehdit savurdu.

CHP'li Bozkurt konuşmasının sonlarında izleyicileri ayağa kalkmaya davet ederek, "16 Nisan'da %60-65 Hayır çıkacak. Ama evet çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi İzmir'den denize dökeriz! Ortalığı yıkarız ama yine de Devleti yönetmenize izin vermeyiz!" diyerek tehdit etti.

"Bu konuşmaları yapan kişi eğer bir AK Partili olsaydı" sorularını sordurttu.