CHP'li Eren Erdem'den Kerbela Tweetli Provokasyon

Adalet Yürüyüşü'nde sürekli provokasyona gelmeyeceğiz açıklamaları yapan CHP'liler asıl provokasyonu kendileri yaptı. Bolu'da yürüyüş yoluna bırakılan tezekleri 'provokasyon' olarak nitelendiren CHP'li Eren Erdem olayı Kerbala'ya ve Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesine kadar taşıdı.

Eren Erdem, Twitter hesabından "Suyumuzu kestiler, konakladığımız alanın önüne kamyonlarla tezek döktüler. Kerbela'da Yezit Hüseyin'i susuz bırakmıştı. Ceddiniz aynı..." diye yazdı.

Olayı Kerbela'ya kadar taşıyan ve yürüyüş yoluna tezek dökenleri 'Yezit' gibi göstererek provokasyon yapan Eren Erdem ardından da 'provokasyona gelmeyeceğiz' mesajları paylaştı.

Erdem "Biz anadolu çocuğuyuz, tezek kokusunu severiz. Ama, provokatörleri sevmeyiz. Asla oyuna gelmeyeceğiz, sadece alkışlarla yürüyeceğiz..." diye yazdı.

EREN ERDEM'E TEPKİLER

Eren Erdem'in Kerbela ve Hazreti Hüseyin tweetlerine sosyal medyadaki takipçilerinden de sert tepki geldi.

Kaynak: Ensonhaber