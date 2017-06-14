CHP’li Enis Berberoğlu Tutuklandı!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kapalı yapılan duruşmaya, tutuksuz sanıklar Kadri Enis Berberoğlu ve Erdem Gül ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni firari Can Dündar’a verdiği belirtilen Berberoğlu’nun “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan müebbet hapse çarptırılmasına karar verdi.

Cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususları, sanık lehine takdiri hafifletici sebep olarak kabul eden mahkeme, Berberoğlu’nun cezasını 25 yıla indirdi.

Heyet, Berberoğlu’nun HTS kayıtları, firari Can Dündar’ın kitabında geçen beyanları dolayısıyla işlediğinin sabit olduğu anlaşılan suç dolayısıyla hükmolunan cezasının haddi itibariyle, kaçacağı ve saklanacağı hususunda somut emarelerin bulunması nedeniyle tutuklanmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezası mahkumiyetinin sonucu olarak seçme, seçilme ve diğer siyasi haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verdi.

Dava Dosyaları Ayrıldı

Heyet, Berberoğlu, firari Can Dündar ve Erdem Gül’ün “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan ise dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Kararın ardından, duruşmaya katılan Berberoğlu duruşma salonundan çıkarılmayarak, tutuklama işleminin yapılması için ilgili birime götürüldü.

Berberoğlu Adliyedeki Polis Merkezine Götürüldü

Ardından Berberoğlu, polis tarafından tutuklama işlemlerinin yapılması için adliye binasında bulunan polis merkezine götürüldü.