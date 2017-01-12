CHP’li, AK Partili Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?

​​​​​​​Meclis'te yeni anayasa teklifinin görüşmeleri sırasında AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ayağından ısırıldı.

TBMM'de yeni anayasa teklifinin görüşmeleri sırasında AK Parti Trabzon Milletvekili ayağından ısırıldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ayağından ısırılan Balta'nın fotoğrafını paylaşarak, "Bir şerefsiz, Trabzon Milletvekilimiz Muhammet Balta'yı ayağından ısırdı. Bunu da gördük..." ifadelerini kullandı.

İşte Tayyar'ın o tweeti: