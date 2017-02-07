CHP’den Sonra HDP'dende İlginç Bir Hayır Sloganı

HDP, başkanlık referandumu için sloganını açıkladı. HDP’nin sloganı “Demokratik cumhuriyet ortak vatan için HAYIR” oldu.

HDP referandum kampanyasını başlattı. HDP’nin kampanyasında kullandığı sloganda ‘ortak vatan’ ve ‘demokratik cumhuriyet’ vurguları öne çıkarıldı. Daha önce Hayır diyeceğini açıklayan HDP, bugün Çağlayan, Figaro Düğün salonunda kampanyalarını anlattı. HDP "Demokratik Cumhuriyet Ortak Vatan İçin HAYIR!" sloganını kullanacak.