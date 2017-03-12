CHP Yurt Dışı Mitinglerini İptal Etti

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12.03.2017 09:50
CHP Yurt Dışı Mitinglerini İptal Etti
CHP, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nunu uçağının Hollanda'ya iniş izninin iptal edilmesi nedeniyle yurt dışında mitinglerin iptal etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, halk oylaması sürecinde parti olarak yurt dışında miting yapmayacaklarını bildirdi. Bingöl, yaptığı açıklamada Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesine tepki gösterdi. CHP olarak başından beri Türk bakanlara yönelik bu davranışları kabul etmediklerini dile getirdiklerini vurgulayan Bingöl, "Türkiye'nin böyle bir davranışı hakketmediğini her fırsatta belirttik. Her düşünce özgürce ifade edilebilmeli. Hele hele uluslararası krize dönüşebilecek bu tür yaklaşımlar hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Her seçim döneminde olduğu gibi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun halk oylamasına yönelik yurt dışı ziyaretlerinin de planlandığını aktaran Bingöl, ancak bu ziyaretlerin Almanya ile yaşanan sorunlar ortaya çıktığında iptal edildiğini açıkladı.

Bingöl, "CHP olarak referandum süresince yurt dışında miting yapmayacağız." diye konuştu.

Tekin Bingöl, CHP milletvekillerinin daha önce yurt dışında yapmayı planladıkları çalışmaları da iptal etmeye başladığını ifade etti

Kılıçdaroğlu: Her türlü yaptırım Türkiye'nin hakkı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hollanda'nın uçuş iptali kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Asla doğru değil. Demokrasiyi savunanlar böyle bir şey yapamazlar. Hem demokratım diyeceksin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının uçak iznini iptal edeceksin. Asla bunu doğru bulmuyoruz, yanlış, yanlış..." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Çavuşoğlu'nun yaptırım açıklamasının sorulması üzerine de "Her türlü yaptırımı yapabilirler. Bu Türkiye'nin hakkı" diye konuştu.

Kaynak: AA

 

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